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    14 июня 2007

    Apple выпустила Safari for Windows 3.0.1:

    23:58

    ZFS в Leopard: только режим «read only»:

    23:11

    NUUT NP-601: первая "электронная книга", использующая дисплей Vizplex:

    22:28

    Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI-e: бюджетный качественный звук с PCIe:

    21:23

    Выпущен REALbasic 2007 Release 3:

    20:19

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.14:

    19:00

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.3 Beta 2:

    18:35

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.5.1:

    18:10

    Kodak повышает чувствительность датчиков изображения настолько, что вспышки могут оказаться не у дел:

    18:04

    Общение в сети: WLM-OSD Plugin v.2.6:

    17:45

    CMO и CPT показали трехмерные дисплеи, готовые к серийному производству:

    17:25

    Установщики: NSIS v.2.28:

    17:20

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.11:

    16:55

    Apple выпустила обновление firmware AirPort Extreme Base Station:

    16:38

    Утилиты: RegSeeker v.1.55:

    16:30

    Софт для сотовых: Floola v.0.49 Beta:

    16:05

    Настройщики: Magic Utilities 2007 v.5.20:

    15:40

    Графика: XnView v.1.91.1:

    15:15

    Диагностика: Active SMART v.2.6 Beta:

    14:50

    Диагностика: ASTRA v.5.32:

    14:25

    Диагностика: ASTRA32 v.1.53:

    14:00

    Тестовые приложения: Geekbench v.2.0.3:

    13:35

    Диагностика: Intel Processor Identification Utility v.3.6:

    13:10

    Диагностика: SIV 3.21:

    12:45

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.3.0.0 Build 0608 R1:

    12:20

    Через две недели Mitsubishi начнет продажи в Европе самых мощных домашних солнечных батарей:

    12:17

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.60:

    11:55

    Kinesis Freestyle – новое слово в эргономике трансформируемых клавиатур или полная ерунда?:

    11:40

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.1.0.3a:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.338:

    11:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.12.2.338:

    10:40

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.42 Build 402:

    10:15

    Диагностика: Victoria v.4.3:

    09:50

    Диагностика: NextSensor v.2.6.0.1 Build 0612 R2:

    09:25

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:05

    Утилиты: Face-Wizard v.B07.0509.1:

    08:45

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B07.0515.1:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 июня):

    08:00

    ASUS готовит переворот: 270 долларов за привод Blu-ray и 180 - за HD DVD:

    07:49

    Привод Hitachi-LG GGW-H20N: читает HD DVD, пишет Blu-ray и CD/DVD:

    00:15

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