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    29 июня 2007

    Apple выпустила MacBook Pro Software Update 1.0:

    23:54

    Apple выпустила iTunes 7.3:

    23:30

    Новинки MPC Computers: ноутбук TransPort 2500, настольный ПК ClientPro 175 и моноблок ClientPro 434:

    19:12

    Кодеки: Codec v.8.1 Build 12:

    19:00

    Samsung анонсирует универсальный 65-нм чипсет для мобильного TV:

    18:43

    Графика: Fotosizer v.1.7.0.90:

    18:35

    Скриншоты интерфейса iPhone:

    18:25

    Впервые с 2000 года Toshiba снова использует в ноутбуках процессоры AMD:

    18:19

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.3 RC 6:

    18:10

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.1.303 Beta:

    17:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail Beta:

    17:20

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.4.5:

    16:55

    Конденсаторный микрофон M-Audio Pulsar II:

    16:44

    Азия становится центром производства электроники. Но не всякой:

    16:33

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.3.5:

    16:30

    Настройщики: Actual Title Buttons v.4.5:

    16:05

    Настройщики: Actual Transparent Windows v.4.5:

    15:40

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5649:

    15:15

    Медиаплееры: MPlayer (2007-06-27):

    14:50

    Мультимедиа: Fresh View v.7.24:

    14:25

    Radeon HD 2600 и 2400 поступают в продажу:

    14:16

    Мультимедиа: Reaper v.1.869:

    14:00

    Настройщики: Vista Manager v.1.1.8:

    13:35

    Безопасность: CounterSpy v.2.5.1032:

    13:10

    Тео де Раадт пытается привлечь внимание к ошибкам в Core 2 Duo :

    12:59

    Apacer Handy Steno AH421: "флэшка", которую можно не извлекать никогда:

    12:57

    Утилиты: nCleaner Second Generation v.2.3.3:

    12:20

    Утилиты: MessenPass v.1.13:

    11:55

    Утилиты: KillProcess v.2.42:

    11:30

    Утилиты: UBCD4Win v.3.05:

    11:05

    Настройщики: Taskbar Shuffle v.2.2:

    10:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Portable Thunderbird v.2.0.0.4:

    10:15

    BetterZip 1.5 распаковывает архивы SIT:

    10:08

    Графика: ACDSee Pro v.2.0.147 Beta:

    09:50

    Диагностика: System Analyser v.5.3r:

    09:25

    CD/DVD: DVDFab v.3.1.4.0:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.156.05 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Apple: каждому покупателю не более двух iPhone:

    08:38

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Ralink:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 июня):

    08:00

    HIS: анонс карт DirectX10 на Radeon HD 2600/2400 с поддержкой 1080p:

    05:25

    PENTAX представила K100D Super — цифровую камеру с расширенными возможностями:

    00:51

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