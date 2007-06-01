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    1 июня 2007

    Apple и AT&T работают над проектом IPTV?:

    23:55

    Процессоры на базе FPGA могут приблизить суперкомпьютеры к широкому потребителю:

    23:40

    Системная плата SupremeTec Prometheus IC2-P35 — новая мечта оверклокера за разумную цену?:

    21:46

    EverGreen EG-SATA66 — USB-SATA переходник для облегчения жизни пользователю :

    21:28

    GeForce 8400 GS — супердешевый конкурент Radeon HD 2400 Pro:

    21:10

    Новые MacBook Pro появятся уже во вторник?:

    20:13

    Galaxy: адаптер GeForce 8600 GTS с заводским разгоном до частоты 720 МГц:

    19:39

    Parallels Desktop for Mac 3 будет поддерживать DirectX и OpenGL:

    19:18

    Akustica представляет первый микрофон «высокой четкости» для ноутбуков и другой мобильной техники:

    18:37

    Everun: новый ультрамобильный ПК Raon с большими возможностями:

    18:33

    Sonics и Synopsys смогли улучшить подсистему памяти SDRAM однокристальных систем:

    18:03

    Apple выпустила Security Update 2007-005 v1.1:

    17:45

    Walton Chaintech на Computex Taipei 2007: модули памяти APOGEE GT DDR3-1333 МГц:

    17:30

    Новый Paragon Hard Disk Manager 8.5 — с поддержкой MS Vista:

    17:17

    Россыпь мобильных новинок Lenovo - ThinkPad X61, X61s, T61, R61, X61 Tablet PC, Lenovo 3000 V200 и N200:

    15:29

    Addonics Diamond Hard Drive Kit – универсальный набор для подключения SATA-накопителей:

    14:13

    DXG DCS-711 — доступная 7,1-Мп фотокамера:

    13:46

    Apple разослала тестерам Mac OS X 10.4.10 Build 8R208/8R2208:

    13:40

    ZyXEL расширяет функциональность коммутаторов третьего уровня:

    13:02

    YouTube на Apple TV не будет использовать Flash:

    12:11

    Renesas Technology обещает разработать новую архитектуру CPU:

    12:06

    Абмициозные планы NVIDIA относительно рынка процессоров приложений мобильных устройств:

    11:31

    Mitsubishi Electric повышает КПД солнечной батареи до рекордного уровня - 18%:

    11:28

    Новая карточка памяти miCARD объединяет преимущества MMC и USB 2.0:

    10:36

    Фото дня: кристалл AMD Phenom X4:

    09:25

    Новинка Dataram позволяет удвоить объем памяти рабочей станции HP xw9400:

    01:07

    Targa Computers Raptor-60 – ноутбук с SLI, RAID 5 и Blu-ray:

    00:52

    Ноутбуки на Core 2 Duo берут очередную ценовую отметку благодаря Mouse Computer:

    00:25

    Thermaltake Big Water 760i: следующее поколение систем жидкостного охлаждения:

    00:24

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