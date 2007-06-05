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    5 июня 2007

    Технические характеристики новых MacBook Pro:

    23:59

    Кластер Minos добавит в арсенал Ливерморской лаборатории еще 6912 ядер AMD Opteron:

    23:45

    Мобильные устройства-трансформеры? В Китае – не проблема!:

    23:35

    Tandberg Data начинает поставки накопителей LTO-4:

    23:32

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенд XFX, видеокарты :

    21:06

    Apple представила новые MacBook Pro:

    21:00

    SanDisk доводит 1,8" и 2,5" диски SSD до объема 64 Гб:

    20:16

    Computex 2007: увидим ли мы противостояние Harpertown и Barcelona?:

    19:23

    «СофтИнформ» объявляет о выходе новой версии программы SearchInform:

    19:08

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенды Micro-Star, часть II: видеоадаптеры :

    18:57

    Межсетевой экран Microsoft ISA Server 2006 сертифицирован ФСТЭК :

    18:34

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенды Micro-Star, часть I: системные платы :

    18:32

    Ноутбуки Acer Gemstone: спецификации и цены :

    16:09

    Xonar D2 – зачем ASUS возвращаться к выпуску аудиоплат?:

    16:00

    Intel: чипсеты Bearlake 3-Series - официально:

    14:57

    Akustica анонсирует выпуск самого маленького в мире микрофона размерами 1 х 1 мм:

    12:51

    Atmel AT32AP7001: встраиваемый процессор приложений для устройств под Linux:

    12:47

    IncipioHitch — USB-адаптер для iPod nano 2G:

    10:54

    Системные платы Supermicro C2SBE и C2SBA для процессоров Intel Core 2 Quad и Duo:

    07:00

    Thermaltake DuOrb: «восьмерка» на ниве охлаждения GPU:

    06:41

    Перпендикулярная запись позволила WD увеличить емкость HDD для настольных систем до 750 Гб:

    03:00

    Mindspeed делает процессоры пакетов двухъядерными:

    02:38

    Специалисты Validity Sensors снова объединили сенсорную площадку и дактилоскопический датчик:

    02:13

    SMART Modular Technologies выпускает небуферизованные модули DDR3:

    01:43

    USB-накопители SanDisk Cruzer Professional и Cruzer Enterprise: быстрые и безопасные:

    00:36

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