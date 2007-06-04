  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    4 июня 2007

    SanDisk: "флэшка" CompactFlash Extreme IV 8 Гб за 5000 долл.:

    23:06

    Soban Photo Keychain: брелок-фотоальбом:

    22:55

    VAIO CR: новая серия компактных ноутбуков Sony:

    21:22

    БП Thermaltake Toughpower 1500W: его мощности хватит на всё:

    20:49

    Corsair DOMINATOR DDR3-1600 МГц и больше -- PC3-16000!:

    20:30

    Оверклокерские системные платы ASUS серии Blitz: Extreme и Formula с игрой S.T.A.L.K.E.R. в комплекте:

    19:23

    Panasonic LUMIX DMC-FS2: объектив Leica, 7,2-Мп матрица и ISO3200:

    18:44

    Stealth — ватерблок Swiftech для охлаждения 3D-ускориетелей GeForce 8:

    18:04

    Благодаря Siemens, «высокая четкость» дошла и до медицины:

    17:33

    DFI LANPARTY: системные платы на чипсетах Intel X38 и AMD RD790:

    16:44

    Tables 1.3 — новая версия табличного редактора:

    16:25

    iPhone поступит в продажу 29 июня:

    16:20

    XT1100 –«планшет-внедорожник» с 10,4-дюймовым экраном:

    16:03

    ABBYY и «СофтИнформ»: решение для распознавания документов и полнотекстового поиска:

    14:27

    Мировая премьера RightMark Audio Analyzer 6 PRO:

    14:11

    Quatech анонсирует новое поколение карт расширения подсистемы ввода-вывода ПК:

    12:55

    Yoggie Pico – «огненная стена» в кармане:

    11:24

    Toshiba выпускает первый в мире оптический привод для ноутбуков с поддержкой HD DVD-RW:

    10:54

    Новая схема названий процессоров AMD - на этой неделе:

    09:03

    Radeon HD 2900XT 1GB GDDR4 - уже в июне:

    09:02

    Gigabyte United покажет продукты на базе Intel X38 и AMD RD790:

    09:01

    PNY Technologies покажет свои SSD и назовет цены во вторник, но кое-какая информация уже есть:

    01:44

    QiGO – «ключи от Интернета»:

    00:50

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018