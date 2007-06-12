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    12 июня 2007

    Kensington Ci Lifestyle Collection: летняя коллекция периферийных устройств:

    23:27

    Kodak: доступная 12-Мп камера Z1275 с 5х зумом и 7-Мп камера ZD710 с 10х зумом:

    20:09

    Intel — новые бюджетные чипсеты P31 и G3 выйдут в этом квартале:

    17:12

    Brando: новая USB мышь-телефон для Skype и не только:

    16:39

    Новый G0 степпинг процессоров Intel Xeon 5100 и 5300 :

    16:15

    EVGA vs. XFX: суд вынес решение:

    15:29

    Brando: холодильник с питанием от USB:

    14:59

    Для повышения плотности NAND более тонкие нормы техпроцесса не обязательны, считают в Toshiba:

    14:36

    Itronix GoBook VR-2: надежный автомобильный ноутбук на каждый день:

    14:09

    Netgear XEPS103 — LAN по электропроводке и блок питания одновременно:

    13:23

    Сенсоры для «умной ткани» ElekTex, выдерживающие сухую чистку - еще один шаг к носимой электронике:

    12:53

    Специалисты Oki Electric Cable создали очень тонкую и очень гибкую печатную плату:

    12:38

    Монитор EIZO FlexScan HD2441W – высокая четкость «по полной программе»:

    11:03

    AMD объясняет, почему в ATI Radeon HD 2900 нет UVD, и начинает массовые поставки моделей 2400 и 2600:

    08:08

    В Leopard будет существенно обновленный рабочий стол и Finder:

    04:03

    Electronic Arts будет выпускать игры для Mac:

    03:12

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