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    21 июня 2007

    Okoro Media Systems BX100 и BX300: поддержка Blu-ray и HD-DVD в одном HTPC :

    23:18

    Analog Devices использует в датчике движения ADIS16355 технологию MEMS:

    22:54

    RAID-массив Infortrend EonStor S12S-G1030 – 45 Тб дискового пространства:

    22:07

    Готовые ноутбуки для проекта OLPC производства CMO :

    20:46

    Shuttle предлагает новый SFF PC с HDMI — XPC Barebone SG33G5:

    19:52

    NVIDIA выпустит чипсет MCP 78 в октябре, еще до выхода AMD 780G:

    19:25

    Графика: AvancePaint v.2.0:

    19:00

    Утилиты: DeviceLock v.6.1.1 Build 9011:

    18:35

    OKI показывает первые образцы самого маленького в мире 16-битного звукового кодека :

    18:19

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 9:

    18:10

    Albatron Technology, Biostar и Walton Chaintech анонсировали бюджетные платы на базе GeForce 8400GS:

    18:01

    Atmel расширяет семейство MCU AVR32 моделями с поддержкой USB OTG:

    17:46

    Медиаплееры: KMPlayer v.2.9.3.1308 Beta:

    17:45

    InfoComm 2007: Samsung представляет 82-дюймовый дисплей:

    17:28

    Мониторинг трафика: ISP Monitor v.5.5.0:

    17:20

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! v.4.33.2:

    16:55

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.06.20:

    16:30

    Sanyo Electric ставит новый рекорд эффективности солнечных батарей:

    16:29

    Запись: Infra Recorder v.0.43.1:

    16:05

    Утилиты: PDF-XChange Viewer v.1.0 Build 0019:

    15:40

    Чистильщики: Total Privacy v.5.30c:

    15:15

    Утилиты: Executor v.0.92b:

    14:50

    Графика: WPanorama v.8.1.2:

    14:25

    Antec обновляет линейку блоков питания моделями TruePower Quattro мощностью 850 и 1000 Вт:

    14:11

    Настройщики: Vispa v.0.1:

    14:00

    Внешний оптический привод для ноутбуков StarTech.com SLIMDVDRW8U2 может работать с DVD-RAM:

    13:55

    Контроллер Compact Flash, созданный специалистами QuickLogic, поддерживает спецификации CF+:

    13:40

    Интернет и сети: Ultr@VNC v.1.0.3 RC 5:

    13:35

    Утилиты: RegScanner v.1.51:

    13:10

    ASUS: процессорный кулер Triton 70:

    13:07

    Утилиты: PCAnalyzer v.0.1.0.0:

    12:45

    Бут-менеджеры: GAG v.4.9:

    12:20

    Дефрагментаторы: Paragon Total Defrag 2007 Build 2235:

    11:55

    I-O Data DVR-UW8DP2: компактный внешний DVD/CD-дупликатор:

    11:26

    Безопасность: AVG Anti-Spyware Free v.7.5.1.43:

    11:05

    Медиаплееры: AIMP Classic v.1.77.9:

    10:40

    "Лаборатория Касперского": в ICQ появился хакер-провокатор:

    10:15

    Panda Software: новая версия вредоносной утилиты MPack :

    09:50

    Компания Microsoft провела первый российский пресскаст:

    09:25

    Gismeteo: телевизионный прогноз погоды на экране мобильного устройства:

    09:05

    Тестовые приложения: Passmark MonitorTest 3.0:

    08:45

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X/JMB37X:

    08:30

    Диагностика: SmartDoctor v.5.00:

    08:15

    OCZ предлагает память DDR3-1333 Platinum Edition для энтузиастов :

    08:07

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов компаний Lite-On и Samsung:

    08:00

    NVIDIA на пути к суперкомпьютерам. Анонс GPGPU Tesla C870, S870 и D870:

    00:28

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