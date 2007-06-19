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    19 июня 2007

    Обновление Age of Empires III 1.0.2 увеличивает производительность игры:

    23:48

    SMART Utility — новая утилита для мониторинга работы НЖМД:

    22:59

    Hitachi LG планирует довести скорость записи Blu-ray до 6х, ждем анонса приводов GGC-H20L и GGW-H20L:

    22:24

    nQuicky — адаптер сетей 802.11n для PowerBook:

    22:03

    Plextor PX-810UF — новый высоконадежный внешний привод DVD:

    19:35

    DataMore M.8 — внешний корпус для карманного HDD с интерфейсом Hi-Speed USB2.0:

    18:48

    Установлен новый рекорд дальности для Wi-Fi :

    18:17

    InferPoint: суперкомпактная радиомышь Slimouse Freedom:

    18:16

    Matsushita первой начинает серийное производство по нормам 45 нм:

    18:01

    Teradici демонстрирует технологию PC-over-IP:

    17:31

    Будущее глазами главного технолога Cisco:

    16:37

    Seagate EE25.2: накопители в защищенном исполнении с интерфейсом SATA:

    16:20

    Особое внимание в Mac OS X 10.4.10 будет уделено Intel-Mac:

    15:59

    STMicroelectronics представляет «умный» датчик ускорений LIS202DL:

    15:29

    FCC одобрила гарнитуру для iPhone:

    15:09

    OSRAM показывает первый в мире SMT-лазер непрерывной генерации:

    14:09

    Toshiba представляет 60-ГГц чип для беспроводных сетей будущего:

    13:11

    У ZyXEL готов первый шлюз All-in-One с поддержкой HomePlug AV:

    13:07

    Мультиформатный кардридер Sony MRW62E S1/171:

    13:07

    Intersil выпускает самый маленький в мире драйвер линии VDSL2:

    12:42

    OCZ: четыре «платиновых» гигабайта ОЗУ для Vista:

    12:17

    В SBC MEN Micro EM9 можно установить процессор PowerQUICC III MPC8548 или MPC8543:

    11:59

    За пять лет показатель удельной стоимости SSD снизился в 10 раз:

    10:43

    AMD продолжит производство продуктов для Intel и другие планы компании:

    07:49

    Intel: энергоэффективность PCI Express 2.0 будет увеличена в 7 раз:

    07:47

    Sling Media начинает поставки SlingLink TURBO 4 — адаптера Powerline Ethernet:

    03:02

    SSD станут оправданным вложением средств в 2009-м, но популярность наступит куда позже:

    01:42

    I/OMagic пополняет семейство портативных накопителей GigaBank моделями объемом 160, 200 и 250 Гб:

    00:48

    Фото дня: 300-мм процессорный кулер Kama Monster с 10 теплотрубками:

    00:07

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