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    28 июня 2007

    iSight в новых MacBook Pro имеет разрешение 1,3 МП?:

    23:45

    DiscLabel 4.3 импортирует темы из iDVD:

    19:46

    NVIDIA G92: в итоге, решение среднего сегмента с 256-битной шиной?:

    19:43

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.1 Build 45:

    18:35

    Интернет и сети: Feedreader v.3.10:

    18:10

    Безопасность: a-squared (aІ) Free edition v.3.0.0.334:

    17:45

    Безопасность: WinLock v.4.6:

    17:20

    Безопасность: a-squared HiJackFree v.3.0.0.382:

    16:55

    Apple выпустила SuperDrive Firmware Update 2.1:

    16:39

    Антивирусы: a-squared Anti-Malware Personal Edition v.3.0.0.334:

    16:30

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.228:

    16:05

    S-Touch – экономичные сенсоры для разнообразных портативных устройств:

    15:56

    Утилиты: WindowsGuard 2007 v.6.5:

    15:40

    Настройщики: WindowsBlinds v.5.51:

    15:15

    Утилиты: DriverMax v.2.5:

    14:50

    Восстановление данных: TestDisk v.6.7:

    14:25

    RaBit выводит на рынок серверную линейку Gulfstream :

    14:20

    Медиаплееры: RealPlayer v.11.0.0.167 Beta:

    14:00

    48" дисплей Fujitsu на базе "электронной бумаги":

    13:52

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.95:

    13:35

    Мультик помогает решиться на модернизацию парка ПК:

    13:21

    Утилиты: GMER v.1.0.13.12540:

    13:10

    Мультимедиа: ChrisTV v.5.05:

    12:45

    Утилиты: DriverMax v.2.5:

    12:20

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 36.60:

    11:55

    DirectX 10 в продуктах Intel - в 2008 году:

    11:53

    Безопасность: Eset Smart Security Public Beta 1b:

    11:30

    Сформулированы первые спецификации WirelessHD:

    11:28

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.4.3:

    11:05

    Архиваторы: 7-Zip v.4.48 Beta:

    10:40

    Новинки Belkin: моющаяся мышь и "мышеловка":

    10:21

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.1.8:

    10:15

    Xerox: контекстный поиск не только по «ключевым словам»:

    09:50

    Новые возможности русификации устройств Windows Mobile Pocket PC:

    09:25

    Специалисты Antenova создали сверхминиатюрную 2,4-ГГц антенну размерами 4x3x1,1 мм:

    09:11

    Новые возможности поисковой системы SearchInform:

    09:05

    Мониторинг траффика: Network Activity Diagram v.2.4 Beta 1:

    08:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.19b:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.101.43 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    SanDisk: 6- и 8-Гб карты microSDHC для мобильных телефонов и не только:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июня):

    08:00

    Два новых внешних накопителя Iomega: для эгоистов и профессионалов:

    07:30

    Суперкомпьютер IBM Blue Gene/P начинает эру петафлопов (PFLOPS)?:

    07:25

    SolidAlliance выпускает USB-хаб "внутреннего сгорания":

    02:56

    Квинтет новых ноутбуков в серии Dell Inspiron:

    01:54

    Buffalo DVSM-PA58U2 — легкий и компактный привод DVD с подключением по USB2.0:

    01:39

    Мыши Sony SMU-C3 и SMU-M10: "стройные" и яркие:

    00:52

    Toshiba анонсировала 4-Гб версию карты памяти формата microSDHC:

    00:40

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