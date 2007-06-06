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    6 июня 2007

    Atmel AT24C1024B: впервые в отрасли - мегабит памяти Serial EEPROM в 8-контактном корпусе:

    23:06

    Philips SPD5130: внешний жесткий диск емкостью 1 Тб:

    22:54

    Kingston показывает на Computex продукты на базе флэш-памяти:

    20:56

    Pretec анонсирует S-Diamond, первую в мире карточку стандарта miCARD :

    19:50

    TabMeister поможет получить быстрый доступ к файлам и папкам:

    19:36

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенд PowerColor: видеокарты, в т.ч. и Directx 10 на AGP! :

    19:20

    Paragon Software: новый словарь МультиЛекс 6 :

    19:07

    GIGABYTE показывает на Computex 2007 GO-RAMDiSK-BOX — внешнюю версию нашумевшей i-RAM:

    18:45

    Aspyr выпустила очередные дополнения к The Sims 2:

    18:05

    Panasonic анонсирует ультратонкий многоформатный привод DVD — толщиной всего 7 мм!:

    18:05

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенд компани FSP:

    16:40

    Toshiba Dynabook SS RX1: настоящая мобильность в японском понимании:

    16:11

    Выпущена альфа-версия OpenOffice.org для Mac OS X без использования X11:

    16:10

    AMD на Computex 2007: показ Opteron Barcelona, тестирование в сравнении с Xeon 3220 в Cinebench:

    15:31

    Computex 2007: стенд ASUS, часть вторая:

    14:59

    Wi-Fi роутер Meraki, подпитываемый солнечной энергией:

    14:33

    ASUS объявляет UMPC стоимостью $199 — EeePC 701 :

    13:57

    Computex 2007: DDR3 на стендах разных компаний :

    13:17

    Computex 2007: стенд ASUS, часть первая:

    13:05

    У Staktek готова карточка SDHC объемом 32 Гб:

    12:24

    PROMT NET Professional 8.0 - корпоративное решение для локальной сети:

    12:09

    Мыши могут стать еще компактнее: Avago Technologies выпускает самый тонкий в отрасли оптический датчик:

    11:35

    Kingston Technology «выкатывает» память DDR3:

    03:30

    Panasonic Toughbook 52: замена для настольной системы, неплохо защищенная от внешних воздействий:

    03:02

    У Newport Media готовы образцы DTV-тюнера максимальной на сегодня степени интеграции:

    00:28

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