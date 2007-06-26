  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 июня 2007

    Altera начала поставки флагмана линейки FPGA Cyclone III:

    23:58

    DLO представила новый FM-трансмиттер для iPod:

    23:29

    iPhone можно будет активировать с помощью iTunes:

    22:37

    Intel рассматривает обратную литографию, как альтернативу EUV:

    22:36

    Новый бюджетный 19" монитор Dell — SE198WFP:

    21:51

    NVIDIA Hybrid SLI придет в массы и сэкономит много энергии:

    19:50

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.8.1:

    19:00

    Резервное копирование: Backup4all v.3.9 Build 270:

    18:35

    Мультимедиа: aTunes v.1.4:

    18:10

    Как увеличить плотность записи информации? Использовать наностержни!:

    18:09

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 11:

    17:45

    Графика: TwistedBrush v.13.4:

    17:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (24.06.2007):

    16:55

    Новинки Freescale и Cavium как триумф парадигмы многоядерности:

    16:45

    Dell XPS M1330—официально, цены и уточненные характеристики:

    16:35

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.476 Build 1048:

    16:30

    Файловые обменники: SharkTorrent v.0.1.7 Beta:

    16:05

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.2.1.4:

    15:40

    Графика: TKexe Kalendar v.1.0.8.5:

    15:15

    В Японии создан наноскопический лазер для ИС будущего и квантовой криптографии:

    14:58

    Утилиты: TeraCopy v.1.2:

    14:50

    Файловые обменники: Shareaza v.2.2.5.3 Beta:

    14:25

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.20:

    14:00

    Чистильщики: Privacy Mantra v.2.03:

    13:35

    Мониторинг трафика: NetMeter v.1.11:

    13:10

    Офисное ПО: Easy Time v.4.23 Beta 1:

    12:45

    Офисное ПО: Easy Notes v.5.05:

    12:20

    Утилиты: Clipdiary v.1.4:

    11:55

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10.2.1:

    11:30

    Одновременно с iPhone начнется продажа аксессуаров для него:

    11:17

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.6.5:

    11:05

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.29.3:

    10:40

    Названа точная дата выхода на рынок карт на базе AMD Radeon HD 2400 и HD 2600:

    10:35

    Чистильщики: Baku v.2.6:

    10:15

    Покупателей Aleratec 1:3 Copy Cruiser BLU заманивают бесплатными адаптерами eSATA и «болванками» BD-R:

    10:13

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.7 Build 932:

    09:50

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.8:

    09:25

    Мышь IOGEAR распознает отпечатки пальцев, шифрует файлы и борется с микробами:

    09:06

    Почтовые клиенты и фильтры: FreePOPs v.0.2.5:

    09:05

    Первые данные о "засветившемся" игровом ноутбуке Toshiba Satellite X200:

    09:05

    Интернет и сети: cFosSpeed v.4.01 Beta:

    08:45

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.1 Build 31:

    08:30

    Утилиты: Gigabyte Xpress Recovery2 v.1.01.0621:

    08:15

    Один из трех новых ЖК-дисплеев ViewSonic, VA1716w, предназначен для «корпоративных гуру»:

    08:10

    Toshiba: показ пары LCD-экранов серии Tekbright :

    08:05

    Какой процессор стоит в 14-мегапиксельной камере Sigma SD14 и почему?:

    08:02

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июня):

    08:00

    Гектор Руиз: Intel использует нелегальную тактику ведения бизнеса!:

    07:35

    Samsung приступает к выпуску 1,8" 64-Гб SSD-устройств для рынка ноутбуков:

    07:30

    Многоядерная платформа Freescale превзошла закон Мура:

    07:25

    HD-видео по электросети? С хабом Sharp HN-VA40S — запросто!:

    02:20

    Radeon HD 2350: начальная модель DX10-совместимой линейки AMD :

    02:13

    Seiko Epson анонсирует выпуск БИС контроллера ATA для встраиваемых винчестеров:

    01:11

    Dell Latitude D430: ультрапортативный ноутбук с SSD :

    01:10

    LG выпустила ноутбук DTR-класса — S900-UP73K:

    00:43

    Buffalo анонсировала влагозащищенные карты памяти miniSD и microSD:

    00:14

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018