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    20 июня 2007

    Mozilla CEO: Джобс ничего не знает о Web:

    23:27

    Blu-ray и HD DVD могут занять 20-30% рынка оптических приводов через 3 года:

    22:39

    Новый плагин позволяет загружать фото из Aperture в Picasa:

    22:27

    Philips представляет пару 3D-дисплеев, которым не нужны очки:

    22:12

    Официальный анонс ASUS C90, ноутбука с возможностью апгрейда:

    22:09

    Maxell и TDK выпустили диски BD-R DL (50 Гб):

    20:53

    Blu-ray обретает дополнительную защиту в виде BD+ :

    20:34

    YouTube уже на Apple TV, а скоро — и на iPhone:

    20:02

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.6.5:

    19:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.54.1.1:

    18:35

    Запись: FinalBurner Free v.1.17.0.93:

    18:10

    Зачем плате Mini-ITX поддержка Core 2 Quad?:

    17:46

    Безопасность: F-Secure BlackLight v.2.2.1064 Beta:

    17:45

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.5.0:

    17:20

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.20:

    16:55

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.22:

    16:30

    Утилиты: AppSnap v.1.3.0:

    16:05

    Общение в сети: Gizmo v.3.1.2.291:

    15:40

    I-O Data дополнила серию HDPG-SU 250 и 300-Гбайт моделями:

    15:34

    Общение в сети: Trillian v.3.1.6.0:

    15:15

    Autodesk локализует свои решения для российских пользователей:

    14:50

    Freescale пополняет семейство микросхем памяти MRAM двумя позициями:

    14:49

    Safe’n’Sec Pro Deluxe против руткитов… и не только!:

    14:25

    Fujitsu выбирает для легкого ноутбука LifeBook P7230 Limited Edition розовый цвет, а могла бы и зеленый:

    14:06

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (24 неделя 2007 года):

    14:00

    Удаленная практика работы с устройствами ATEN Over The Net :

    13:57

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.04:

    13:35

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.6.5.241:

    13:10

    Кодеки: AC3Filter v.1.45b:

    12:45

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 2740 Beta:

    12:20

    Ещё один прогноз по поводу SSD - мнение iSuppli:

    11:57

    Файловые обменники: BitComet v.0.90:

    11:55

    1 сентября у BenQ появится... Qisda:

    11:47

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.2 Build 1360 RCx:

    11:30

    Green House выпускает SDHC-карты с рекордными показателями скорости:

    11:22

    Безопасность: ZoneAlarm v.7.1.078.000:

    11:05

    Samsung SH-S203, «самый быстрый в мире» привод DVD, дебютировал официально:

    10:42

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.9.1.138:

    10:40

    Утилиты: goScreen v.5.3.51:

    10:15

    EDGE Tech Corp комплектует карточки SDHC объемом 4 и 8 Гб устройством для чтения и записи:

    10:11

    Неофициальные драйверы ForceWare v.101.34 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:50

    Утилита Cocktail 3.8 получила обновленный интерфейс:

    09:31

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    09:25

    Обновление драйверов для модемов Agere:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Утилиты: AsusUpdate v.7.10.05:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июня):

    08:00

    В следующем году AMD откажется от своего производства?:

    07:48

    Microsoft оценивает новый беспроводной набор Natural Ergonomic Desktop 7000 в 150 долларов:

    07:00

    Gefen показывает решение Wireless USB, в котором использована технология ExtremeUSB:

    03:45

    Seagate Cheetah NS: один из быстрейших HDD на рынке:

    03:32

    Ethernet со скоростью 100 Гбит/с? Не сразу... вначале, возможно, будет 40 Гбит/с:

    02:33

    Ramtron выпускает еще одну микросхему с FRAM:

    02:30

    G.Skill DDR3-1333: странный анонс спорного продукта:

    02:27

    Микросхему Sensory для распознавания речи можно запрограммировать... но только однажды:

    01:45

    Alienware предлагает наборы "сделай сам" — P2 Barebones Kit :

    01:35

    NVIDIA GeForce 8400 GS: бюджетные DX10-ускорители - официально:

    01:30

    Samsung выпускает 1,8-дюймовый винчестер рекордного объема:

    01:02

    RedPost/Kit: фоторамка монструозных размеров:

    00:52

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