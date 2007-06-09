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    9 июня 2007

    FM-тюнер и пульт ДУ для iPod — 2-в-1:

    23:39

    В iPhone есть место под SIM-карту?:

    23:09

    Kaspersky Internet Security 6.0 получает сертификаты ICSA Labs:

    21:06

    Toshiba начнет ставить приводы HD DVD во все свои ноутбуки:

    15:01

    MIT придумали беспроводной способ питания ноутбуков:

    14:44

    Intel "приперчит" свои устройства MID поддержкой Linux:

    14:18

    Аппаратный декодер HD-видео - вскоре в ноутбуках на Santa Rosa:

    13:58

    Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio Notebook: качественный звук для ноутбуков:

    12:55

    Фото дня: корпус на тепловых трубках Thermalright HSC, в котором не нужен кулер для CPU:

    12:42

    GeForce 8400 GS и 8300 GS: DX10 по цене менее 50 долларов в исполнении Foxconn:

    12:23

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенд ECS: готовые системы:

    12:13

    MSI GX600: не ноутбук, но "турбобук":

    11:46

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенд ECS: системные платы:

    09:39

    Фоторепортаж с выставки Computex, стенд ECS: видеокарты:

    01:05

    "Живые" фото четырёхъядерных 45-нм процессоров Intel Penryn и немного о новой V8:

    00:56

    AMD R680, RV660/670, RV635 и RV620 - ждем 55-нм решения в 4-м квартале:

    00:37

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