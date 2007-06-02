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    2 июня 2007

    Японцы научили робота танцевать под Apple iPod:

    18:23

    Thanko Silent Mouse 2: самая тихая мышь в мире:

    16:05

    Microtek ScanMaker s450 – домашний сканер чуть дешевле 100 долларов:

    15:33

    SiliconSystems: винчестеры отказывают в 15 раз чаще, чем обещано, потому уступят место SSD:

    14:49

    Специалисты Chipidea смогли уменьшить энергопотребление USB PHY:

    13:33

    Первые тесты Radeon HD 2600 XT: появится ли у GeForce 8600 GTS достойный конкурент?:

    13:26

    Compro VideoMate E800: гибридный тюнер с интерфейсом PCI Express:

    13:24

    LaCie Ethernet Big Disk: компактное и стильное 2-Тб хранилище:

    11:48

    Новый OmniTower записывает 11 оптических дисков одновременно:

    11:45

    Мышь Logitech MX 620 Cordiless Laser: сверхбыстрая прокрутка и большая автономность:

    11:31

    Toshiba представляет новые Dynabook Satellite TXW:

    10:54

    TSMC готовит внедрение 32-нм норм уже в 2009 году:

    10:33

    Mamiya ZD 645AFD II — первая 22-Мп цифровая система дешевле 10 000 долларов:

    03:54

    Intel X38 MCH будет настолько горяч, что потребует теплораспределителя:

    03:41

    Системные платы Shuttle XPC можно будет купить отдельно:

    00:28

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