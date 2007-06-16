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    16 июня 2007

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (14.06.2007):

    19:00

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.6.3:

    18:35

    Bookeen Cybook — "бесконечная" электронная книга :

    18:30

    Утилиты: Xpadder v.4.6:

    18:10

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.11:

    17:45

    Дефрагментаторы: JkDefrag v.3.15:

    17:20

    Восстановление данных: R-Studio v.3.8 Build 123550:

    16:55

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.9:

    16:30

    Безопасность: RogueRemover v.1.20:

    16:05

    Диагностика: EF System Monitor v.4.30:

    15:40

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.3.10:

    15:15

    Интернет и сети: cFosSpeed v.3.91 Beta:

    14:50

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.227:

    14:25

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.62:

    14:00

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.50:

    13:35

    Портативный сканер негативов и слайдов с подключением к USB стоит меньше 100 долларов:

    13:33

    Безопасность: Spyware Terminator v.1.9.3.142:

    13:10

    Настройщики: Super Utilities v.7.62:

    12:45

    Утилиты: Driver Genius Professional 2007 v.7.1.0.622:

    12:20

    Графика: GIMP v.2.3.18:

    11:55

    Мультимедиа: YamiPod v.1.4:

    11:30

    Мультимедиа: Creative ALchemy v.1.00.4 для X-Fi:

    11:05

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.88:

    10:40

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Build 8:

    10:15

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.41:

    09:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0.0.4:

    09:25

    Интернет и сети: VisualRoute 2007 v.11.11a:

    09:05

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.41:

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.101.19 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Фото дня: концепт Compenion, ПК с двумя дисплеями в форм-факторе "слайдер" :

    08:16

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июня):

    08:00

    Ноутбуки Sharp "Mebius", построенные не на Core 2 Duo:

    04:24

    Звуковые платы ASUS Xonar D2 официально:

    01:49

    Thermaltake NBcool: чтобы ноутбукам было комфортно летом:

    00:36

    "Карман" для HDD Scythe Quiet Drive 2.5": прохладно и бесшумно:

    00:08

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