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    27 июня 2007

    Apple показала виртуальную клавиатуру iPhone крупным планом:

    23:57

    QT Player в Leopard получит полноэкранный режим:

    23:45

    Новый блок питания OCZ: Silencer 750 CrossFire Edition:

    23:22

    Магнитные диски ещё повоюют!:

    21:58

    Опубликованы спецификации и цены ноутбуков Toshiba Satellite X205 с поддержкой HD DVD:

    18:27

    Офисные приложения: EverNote v.2.1.0.327:

    18:10

    PLDA показала работу первого «кремния» PCI Express Gen 2 – есть рекорд пропускной способности!:

    17:55

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.2.2:

    17:45

    Утилиты: Aston v.1.9.5 RC:

    17:20

    Диагностика: BGEye v.3.0.4.2:

    16:55

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.1 Build 2:

    16:30

    Memorex TravelDrive M-Flyer Pilot: новая порция «ножеподобных» накопителей:

    16:29

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 2936 Beta:

    16:05

    WSJ опубликовал первый отчет о тестах iPhone:

    15:57

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.267:

    15:40

    Интернет и сети: Feedreader v.3.10 RC1:

    15:15

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.3.14:

    14:50

    VIA EPIA LT: встраиваемые Mini-ITX-платы с 2х LAN и 2х LVDS:

    14:32

    Настройщики: The Ultimate Troubleshooter v.4.42:

    14:25

    Настройщики: Macro Express v.3.7a:

    14:00

    Кодеки: XP Codec Pack v.2.0.8:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.6.9:

    13:10

    Специалистам Avago снова удалось уменьшить RGB-датчики до рекордно малого размера:

    13:02

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.5.3:

    12:45

    Кодеки: Lame MP3 v.3.98 Beta 4:

    12:20

    Samsung представляет 57" монитор и другие новинки:

    12:11

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.22:

    11:55

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.3.9.1008:

    11:30

    Sun обещает сделать самый быстрый суперкомпьютер, используя процессоры AMD:

    11:28

    Утилиты: ServiWin v.1.31:

    11:05

    Резервное копирование: Karen's Replicator v.3.42:

    10:40

    DRAM скоро перестанет дешеветь:

    10:39

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP2 Update Pack v.2.1.11:

    10:15

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.2.0.8 Build 0625:

    09:50

    Вышел долгожданный Alienware Area-51 m9750 – игровой ноутбук для тех, кто ни в чем себе не отказывает:

    09:25

    Утилиты: PCAnalyzer v.0.1.1.0:

    09:25

    Samsung SpinPoint F1 недолго был лучшим - Seagate представила сразу два терабайтных винчестера:

    09:10

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.6:

    09:05

    Обновление драйверов для флэш-карт Ricoh:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов 4Kus:

    08:30

    Mitsubishi DiamondCrysta RDT241W: новый 24" монитор с 92% охвата гаммы NTSC:

    08:24

    Обновление BIOS для видеокарт Elite Group:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июня):

    08:00

    Kojinsha SH6KB04A — миниатюрный компьютер на процессоре Intel A100:

    07:24

    Может ли контроллер USB быть одним из ключевых компонентов миниатюрного компьютера?:

    01:47

    JEDEC наконец-то стандартизовала память DDR3 SDRAM:

    01:45

    Lite-On IT планирует начать производство приводов Blu-ray:

    00:14

    VideoMate E500 — еще один TV-тюнер Compro c интерфейсом PCIe x1:

    00:05

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