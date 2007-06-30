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    30 июня 2007

    Lattice представляет первую в отрасли FPGA с SERDES дешевле 10 долларов:

    22:27

    Степпинг M0 для Pentium Dual-Core E2160/2140 и G0 для QX6800 - что нового?:

    20:15

    Тюнер ASUS My Cinema-U3000Hybrid покажет практически всё:

    19:54

    iRobot и TASER вместе будут делать робота для военных и полиции:

    19:18

    Мнение In-Stat: время IEEE 1394 близится к концу:

    19:01

    VocalValet-Mouse – мышь, с которой можно поговорить :

    17:40

    Топливная батарея из 16 элементов успешно прошла тестирование:

    17:08

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 6291:

    16:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (29.06.2007):

    15:40

    Утилиты: Xpadder 2007-06-29:

    15:15

    Утилиты: WinMerge v.2.7.4 Beta:

    14:50

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.6.0.0.56:

    14:25

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.1:

    14:00

    Утилиты: ShellToys XP v.6.1:

    13:35

    Мобильная рабочая станция Dell Precision M4300 :

    13:20

    Мультимедиа: CodecInstaller v.2.5.4:

    13:10

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.3.15:

    12:45

    Мультимедиа: PhotoToFilm v.2.7.0.66:

    12:20

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.90:

    11:55

    Agnitum: Outpost подружился с WoW и Vista:

    11:30

    Citrix EdgeSight: представляет новые решения для мониторинга доставки приложений:

    11:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 2951 Beta:

    10:40

    Графика: HyperSnap-DX v.6.20.01:

    10:15

    Кодеки: Koepi´s XviD Codec v.1.1.3:

    09:50

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.162.15 для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:05

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek (Vista):

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Новая версия утилиты для контроллеров Atheros:

    08:15

    Какой ответ планирует Intel на августовский выпуск AMD Barcelona?:

    08:11

    В Японии создан прозрачный ЖК дисплей:

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июня):

    08:00

    Оптические технологии Call/Recall: 1-Тб диски сегодня, 100-Тб — на подходе :

    07:45

    AMD Barcelona – ждать осталось недолго: поставки первого «настоящего четырехъядерника» начнутся в августе:

    06:00

    IOCELL mDrive: водонепроницаемый 4-Гб USB-брелок с поддержкой технологии Castella:

    05:05

    iPhone попал в руки первых покупателей:

    04:42

    Pioneer BDC-S02: доступность комбо-привода Blu-ray в Европе до конца этого месяца:

    04:24

    Devon IT выпустила SafeBook — ноутбук-тонкий клиент стоимостью 600 долл.:

    03:34

    Роутер Buffalo AirStation NFINITI WZR-AMPG300NH достигает 153 Мбит/с из 300 возможных:

    01:57

    Новый биоэлектронный интерфейс открывает широкие возможности:

    00:53

    Total HD: гибридные диски Blu-ray/HD DVD, ждём скоро:

    00:40

    Intel использует Ratatouille для рекламы процессоров:

    00:27

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