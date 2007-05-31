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    31 мая 2007

    DivX 6.7 for Mac обеспечивает воспроизведение файлов с DRM:

    23:50

    Auzen X-FI Prelude 7.1: фото и новые подробности о звуковой карте для аудиофилов и геймеров:

    23:48

    Выпущен Business Card Composer 4.3:

    22:58

    Израильские ученые на пути к созданию киборгов? Прототип чипа памяти на базе нейронной сети:

    20:50

    Super Talent Exelerator — свой вариант флэш- дисков для ReadyBoost:

    17:45

    Apple работает над возможностью запуска сторонних приложений в iPhone:

    17:23

    AMD Sempron 2100+ — новый процессор для встраиваемых решений:

    17:08

    DVR-AM16CV — 16X DVD-привод I-O Data с поддержкой 12 типов оптических носителей:

    16:49

    Мобильность 2.0 на технологическом форуме VIA 2007 :

    16:22

    Denali представляет дизайн контроллера DDR3-памяти Databahn:

    15:42

    Антивирус Eset получил сертификат ФСТЭК РФ:

    15:24

    OC Team Italy разогнали Pentium 4 631 до 8,18 ГГц:

    15:13

    Apple предлагает Apple TV с диском 160 ГБ:

    14:42

    ZyXEL начинает поставки неуправляемых коммутаторов Gigabit Ethernet для распределенных сетей :

    14:35

    Pioneer анонсирует DVD-приводы DVR-X122 и DVR-R200 :

    14:16

    Thermaltake TMG AT4: первый водоблок компании для Radeon HD 2900 XT:

    14:16

    Apple подружит Apple TV с YouTube:

    13:38

    Foleo: первый UMPC Palm? Не совсем…:

    11:58

    Дисковые массивы R/Evolution 2730T от Dot Hill — уже в России:

    11:11

    Kingston представляет миниатюрные комплекты microSD+считыватель:

    10:37

    Lenovo 3000 V200: стильный и компактный ноутбук на Santa Rosa :

    00:09

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