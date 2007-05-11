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    11 мая 2007

    ПО Salling Clicker 3.5 имеет поддержку Front Row:

    23:56

    Winchester Systems FlashDisk FC-3494: быстрый массив дисков суммарным объемом 28,8 Тб:

    23:21

    IBM Blue Gene – не только самый быстрый, но и самый энергетически эффективный суперкомпьютер в мире:

    22:04

    Выпущен Adium 1.0.3:

    20:06

    RightMark Audio Analyzer обновлен до версии 6.0.3:

    16:57

    LG eXPRESs E500 - ноутбук на базе Intel Santa Rosa:

    15:49

    OSRAM и PolyBrite показали «революционные» LED-лампы:

    15:42

    Altera Arria GX: пополнение в полку бюджетных FPGA:

    15:40

    EVGA предлагает 655-МГц версию e-GeForce 8800 Ultra:

    15:05

    ATEN KH98 Health Manager — 8-портовый KVM-переключатель с поддержкой IPMI:

    15:05

    Компактное устройство позволяет использовать карточки памяти для ReadyBoost :

    14:44

    Десять сейфов Sentry Group для защиты информации:

    13:48

    Ноутбук Tecra M9: четвертое поколение Intel Centrino, третье - Toshiba EasyGuard:

    12:49

    Cisco вывела на рынок систему Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 32 с технологией PISA :

    12:32

    NVIDIA объявила о результатах первого квартала 2008 финансового года:

    12:26

    Leadtek: два графических адаптера для разных кошельков:

    11:58

    IBM выделяет миллиард долларов на повышение энергетической эффективности ВЦ:

    11:55

    ZyXEL начинает поставки оборудования для пассивных оптических сетей доступа:

    09:50

    AMD показывает 8-ядерный ПК для энтузиастов (обновлено со слайдами):

    08:27

    Mitsubishi Viseo MDT241WG: HD-монитор в строгом дизайне:

    07:47

    ThermalTake Flare Board и Flare Pad: чтобы "белке в глаз" попасть было легче:

    07:46

    Дайте "флэшку" на 1 Гб. Outofstock? Тогда ластик на 1 Гб!:

    02:00

    Mercury Elite-AL Pro — производительный 2-Тб RAID-массив:

    01:15

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