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    14 мая 2007

    Radeon HD 2900 XT: адаптер GIGABYTE в комплекте с Half-Life 2: Episode Two:

    23:41

    Ноутбук GETAC V100: «вездеход трансформер»:

    23:40

    AMD анонсирует линейку мобильных ускорителей ATI Mobility Radeon HD:

    23:25

    Panasonic готовит быстрый и долговечный MOП-сенсор нового поколения:

    23:23

    USB-накопитель Lexar JumpDrive Secure II Plus шифрует данные и показывает расход памяти :

    23:01

    IDT выпускает первые в отрасли коммутаторы PCI Express второго поколения :

    22:45

    Scythe Kama Jacket — новый карман с USB-адаптером для 2,5" винчестеров:

    22:36

    Electronic Arts выпустит четыре игры для iPod:

    22:35

    Xda Flame - производительный коммуникатор на базе NVIDIA® GoForce® 5500:

    22:33

    QuickLogic делает флэш-память типа NOR необязательной для мобильных устройств:

    22:28

    LG.Philips показывает цветную электронную бумагу (гибкие дисплеи E-Paper) размера A4:

    21:21

    GECUBE обещает супер производительность и реалистичность с новыми адаптерами серии RADEON HD2000:

    20:28

    HouseParty Blu — акустическая система для iPod с Bluetooth:

    19:47

    ASUS EAH2900XT — новый 3D-ускоритель (на R600) с игрой S.T.A.L.K.E.R.:

    19:09

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.10:

    19:00

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.2.10 Beta 3:

    18:35

    Samsung P60-C003: широкоэкранная модель ноутбука на базе платформы Intel Centrino Duo:

    18:28

    Tul: графический адаптер PowerColor HD 2900 XT :

    18:21

    Резервное копирование: X-Backup v.2007.2.2.21:

    18:10

    Мониторинг трафика: ISP Monitor v.5.4.4 Beta:

    17:45

    Резервное копирование: Backup4all v.3.9 Build 264:

    17:20

    NETGEAR: пожизненная гарантия на семейство сетевых ProSafe:

    17:17

    Диспетчеры закачек: Mass Downloader v.3.2 Build 681:

    16:55

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.5 RC2:

    16:30

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.2.6:

    16:05

    AMD официально представляет CPU линейки Phenom, а также 8-ядерную платформу FASN8:

    15:54

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.2.2:

    15:40

    Настройщики: Ace Utilities v.3.3:

    15:15

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.09 Build 006:

    14:50

    Утилиты: Partition Logic v.0.68:

    14:25

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.2:

    14:00

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.58:

    13:35

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.60:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.5.0:

    12:45

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.16.8:

    12:20

    Семейство ускорителей AMD Radeon HD 2000 официально:

    12:09

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.2.0.99:

    11:55

    Leadtek: два TV-тюнера с интерфейсом PCI Express:

    11:54

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqh:

    11:30

    Интернет и сети: VMware Player v.2.0.0 Build 45731:

    11:05

    Новые ноутбуки Apple появятся уже завтра?:

    10:41

    Настройщики: MagicTweak v.3.40:

    10:40

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.6:

    10:15

    Утилиты: Face-Wizard v.B07.0307.1:

    09:50

    Диагностика: Gigabyte i-Cool v.B07.0328.1:

    09:25

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B07.0430.1:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 мая):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 мая 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 мая 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 мая 2007 года):

    08:00

    Кондиционеры могут привести к росту количества выходов из строя HDD? :

    07:47

    Psion Teklogix WORKABOUT PRO: функциональные рабочие коммуникаторы с WinMobile :

    07:45

    Brando 55 in 1 Bluetooth Card Reader + Hub: рекордсмен функциональности за небольшие деньги:

    07:44

    Боевой робот VIPeR может стрелять из автомата и метать гранаты:

    03:23

    Дикобраз, собака и другие звери в роли USB-светильников:

    02:36

    Свет мой, зеркальце, скажи: Paxar объединяет зеркала с технологией RFID:

    02:07

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