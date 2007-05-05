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    5 мая 2007

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2007 v.2.07.4:

    19:00

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.00:

    18:35

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.05.02:

    18:10

    Magma ExpressBox поможет подключить видеокарты PCI Express к ноутбуку:

    17:55

    Настройщики: vLite v.1.0 Beta:

    17:45

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.1:

    17:20

    Антивирусы: ClamWin v.0.90.2:

    16:55

    Фото дня: видеокарта Sapphire HD2900XT с охлаждением на тепловых трубках :

    16:39

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 117 Beta:

    16:30

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 RC1:

    16:05

    Утилиты: WinSnap v.2.0.6:

    15:40

    Безопасность: Malware Removal Tool - May 2007 Edition:

    15:15

    Интернет и сети: Total Network Inventory v.1.5.38:

    14:50

    Готовь сани летом, а USB-вентиляторы – весной!:

    14:38

    Производители приводов Blu-ray подтвердили значение IEEE 1394:

    14:28

    Новый SourceSafe-коннектор для поисковой программы SearchInform:

    14:25

    Безопасность: Outpost Security Suite Pro:

    14:00

    Интернет и сети: Hidden Administrator v.1.7:

    13:35

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.2.0.0:

    13:10

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.3.4.9:

    12:45

    TRIPS – техасская попытка создать принципиально новый процессор:

    12:25

    Мониторинг трафика: BWMeter v.3.1.0:

    12:20

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.6.3:

    11:55

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.222:

    11:30

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.8:

    11:05

    Утилиты: Pfrank v.1.96:

    10:40

    BFG охлаждает NVIDIA GeForce 8800 Ultra водой и продает результат со скидкой в 170 долларов:

    10:24

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.93:

    10:15

    Vertical Circuits соединяет чипы по-своему:

    10:11

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.1.1.7:

    09:50

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Полная стартовая линейка процессоров AMD Phenom:

    09:17

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.01:

    09:05

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.2.01:

    08:45

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.81:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.100.95 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 мая):

    08:00

    WECOMS представляет USB-аквариум ComFish:

    02:18

    IBM обещает выпустить системы на базе Power6 в ближайшие полтора месяца:

    01:30

    Dell начинает комплектовать игровые системы картами NVIDIA GeForce 8800 Ultra – почем «опиум для народа»?:

    00:09

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