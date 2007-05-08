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    8 мая 2007

    ViewSonic добавляет к линейке 2-мс мониторов недорогую 19-дюймовую модель:

    23:50

    Desktop Factory готовит 3D-принтер дешевле 5 тысяч долларов :

    23:15

    В Remote Buddy RC2 появилась экранная клавиатура:

    23:04

    Intel выводит с рынка процессоры Netburst начального уровня: Celeron D 331 и 336:

    21:34

    В PopChar X 3.2 улучшена совместимость с новыми версиями издательских пакетов:

    21:12

    Samsung Q1 Ultra: цены на модели Q1U-EL, Q1U-V, Q1U-XP и Q1U-CMW:

    20:49

    Aspyr выпустит дополнение The Sims 2 Glamour Life Stuff:

    19:04

    Acer: два новых концепт-ноутбука:

    19:04

    Восстановление данных: R-Studio v.3.6 Build 123534:

    19:00

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.7.01 Final:

    18:35

    Первые системные платы Intel для мобильных ПК:

    18:12

    Мультимедиа: Anapod Explorer v.9.0.2:

    18:10

    Общение в сети: WLM-OSD Plugin v.2.2:

    17:45

    Файловые обменники: SharkTorrent v.0.1.2 Beta:

    17:20

    Общение в сети: HydraIRC v.0.3.160:

    16:55

    MRV расширила линейку 10-гигабитных транспондеров DWDM:

    16:37

    Файловые обменники: Ares Galaxy v.2.0.9.3030:

    16:30

    Atheros AR8021: претендент на звание самого миниатюрного Gigabit Ethernet-решения в мире:

    16:29

    Thermaltake: три новых блока питания TR2 RX:

    16:24

    Графика: ACDSee Pro v.2.0 Public Beta:

    16:05

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (18 неделя 2007 года):

    15:40

    Утилиты: SearchInform v.4.0.01:

    15:15

    XFX «разгоняет» 8800 Ultra и помечает ее тремя иксами:

    15:02

    ABBYY: «Первый шаг» в мир без границ и языковых барьеров:

    14:50

    Трио системных плат Albatron на базе чипсетов NVIDIA: 680i SLI, 680i LT SLI и 650 Ultra :

    14:29

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.00 RC4:

    14:25

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.333:

    14:00

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.3.333:

    13:35

    OCZ Technology выпускает первые в мире наборы памяти PC2-5400, оптимизированные для платформы AMD AM2:

    13:27

    Hewlett-Packard начинает поставки систем, поддерживающих HD DVD и Blu-ray:

    13:18

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.3.2.0.7 Build 0505 Final:

    13:10

    Интернет и сети: cFosSpeed v.3.91 Beta:

    12:45

    Утилиты: Xpadder v.4.4:

    12:20

    Zonbu обещает выпустить этим летом миниатюрный Linux-ПК за 99 долларов:

    12:07

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.1.4:

    11:55

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1.9:

    11:30

    Смотрите и слушайте ответы CISCO!:

    11:05

    Общение в сети: Xfire v.1.75:

    11:05

    Установщики: NSIS v.2.27:

    10:40

    Графика: Picasa2 v.2.7 Build 36.40 Final:

    10:15

    Графика: Google SketchUp v.6.0.515:

    09:50

    Общение в сети: Gizmo v.3.1.1.275:

    09:25

    Архиваторы: WinRAR v.3.70 Beta 8:

    09:05

    Медиаплееры: JetAudio v.7.0.1:

    08:45

    FTP-клиенты: FTPRush v.1.0 Build 620:

    08:30

    Настройщики: Fresh UI v.7.82:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 мая):

    08:00

    Scythe Kaze-White LED VR — новые кулеры для корпуса :

    03:39

    «Сделано в IBM Labs»: 10 достижений в технологии чипов за 10 лет:

    03:30

    Canon PowerShot S5 IS: «ультразум» обзаводится «горячим башмаком»:

    03:10

    Kingston MobileLite – «картовод» 9-в-1 для мобильных пользователей:

    01:54

    QuickLabel Zeo! – не совсем обычный струйный принтер за 2995 долларов:

    01:23

    TDK представляет картриджи DAT 160 объемом 160/80 Гб:

    01:09

    16-Гб карты SDHC уже можно приобрести. Но купят их пока немногие:

    00:02

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