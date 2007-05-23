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    23 мая 2007

    Aspyr выпустит Enemy Territory: Quake Wars для Mac:

    23:14

    ТВ-тюнеры Hauppauge Digital поддерживают Elgato EyeTV:

    22:25

    Vigor Force Recon QX4 — мощный игровой ПК на Radeon HD 2900 XT / GeForce 8800 GTX:

    20:54

    Apple разослала тестерам первые сборки Mac OS X 10.4.10:

    19:56

    Ramtron добавляет «компаньону процессора» еще памяти FRAM и интерфейс SPI:

    19:23

    NEC: 300 Мбит/с по беспроводной связи! :

    19:16

    Утилиты: RegToy v.0.5.3.2:

    19:00

    Immersion TouchSense: тактильная обратная связь в сенсорных экранах портативных устройств:

    18:49

    Утилиты: novaPDF v.5.1:

    18:35

    Multi-Tech Systems начинает поставки EDGE-модема для шины PCI:

    18:33

    Moser Baer разработала технологию записи дисков Blu-ray на скорости 8Х:

    18:16

    Утилиты: doPDF v.5.0.220:

    18:10

    LG: серия ноутбуков на основе Santa Rosa:

    17:49

    Утилиты: AbsoluteShield Track Eraser v.3.63:

    17:45

    Внешний привод Buffalo "TurboUSB" DVSM-X1220U2 позволяет писать диски на скорости 20Х:

    17:33

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.78:

    17:20

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.31 RC:

    16:55

    Дисковый массив HP StorageWorks XP24000 :

    16:53

    Microsoft: Windows Desktop Search v.3.01:

    16:30

    Atmel CAP: программируемые микроконтроллерные SoC нового поколения :

    16:19

    Eizo: 24,1" FlexScan HD2451W LCD-монитор для работы и для просмотра HD-видео:

    16:06

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 1952 Beta:

    16:05

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1:

    15:40

    Denali говорит, что у нее готовы решения для виртуализации ввода-вывода по шине PCI Express:

    15:33

    Доступен текстовый вариант ответов CISCO!:

    15:15

    Графика: PhotoFiltre Studio v.9.0.0:

    15:15

    Ritek готова начать массовое производство носителей форматов BD-RE и HD DVD-RW:

    15:09

    Энергонезависимые цифровые потенциометры Intersil выдерживают температуру до +125°С:

    15:08

    Чистильщики: System & Internet Washer v.4.16:

    14:50

    Lost — новая игра для iPod:

    14:34

    Веб-браузеры: GButts v.1.4.8:

    14:25

    Тестовые приложения: Cddoc v.0.27:

    14:00

    PC3-10666 — золотая память DDR3 компании OCZ:

    13:58

    Красный для PHOLED: компания Universal Display показала светоизлучающий материал второго поколения:

    13:57

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.334B:

    13:35

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.11.0.334B:

    13:10

    Небольшая публичная демонстрация AMD Barcelona в тесте POV-Ray:

    13:01

    Planar показывает многоцветный электролюминесцентный QVGA-дисплей:

    12:58

    Запись: Nero v.7.9.6.0:

    12:45

    Новые бизнес-ноутбуки SONY семейства VAIO BX40-Series:

    12:35

    Xirrus анонсирует первое в отрасли решение Power over Gigabit Ethernet для Wi-Fi:

    12:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer (модель DVR-A12):

    12:20

    V8 WK001 — не только у ноутбуков клавиатуры с подогревом:

    12:02

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    11:55

    Как выглядит самый защищенный мобильный компьютер в мире?:

    11:52

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    11:30

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Ralink:

    11:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.96.01 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    10:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:15

    Miracube G320S — 32" 3D-монитор на Koba 2007 expo:

    10:06

    Обновление драйверов для клавиатур Logitech моделей G11/G15:

    09:50

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:25

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    09:05

    Scythe: анонсирован процессорный кулер Kama Cross "Х" :

    08:49

    Официальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:30

    Утилиты: AfuDos v.2.29:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 мая):

    08:00

    Gigabyte Odin GT: первые блоки питания с программным управлением:

    07:21

    Mitsubishi RDT202WM-S: новый 20,1-дюймовый ЖК-дисплей в серии Diamondcrysta WIDE:

    07:20

    Abit IP35: первые продукты на базе Bearlake официально:

    07:14

    Sharp выпускает 46- и 52-дюймовые ЖК-дисплеи:

    07:13

    ZyXEL делает точку доступа «очень тонкой»:

    03:09

    NI выпускает первые высокоскоростные инструменты и шасси на 18 гнезд с интерфейсом PXI Express:

    02:31

    Rogun – первый южнокорейский двуногий робот, созданный на частные средства:

    00:00

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