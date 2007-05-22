  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 мая 2007

    iDS-03 — новая акустическая система для iPod:

    23:59

    Самый большой в мире гибкий массив фотодатчиков «напечатали» специалисты NANOIDENT:

    23:47

    Amnesty Singles 1.2 преобразует виджеты в приложения Mac OS X:

    23:33

    ASUS P5K3 Deluxe/WiFi-AP — системная плата с поддержкой DDR3, официально:

    22:21

    Blizzard выпустит StarCraft II для Mac:

    21:14

    Коммутаторы ZyXEL - первые, автоматически повышающие приоритет трафика VoIP и защищающие от DoS-атак:

    20:40

    Dell XPS 720 H2C Edition — игровой десктоп официально:

    19:30

    Мультимедиа: Reaper v.1.858:

    19:00

    Мышка и USB-хаб в коже, почему бы и нет?:

    18:58

    Тюнеры с модулем Sharp VA3B5EZ915 смогут работать с DVB-H и T-DMB вещанием одновременно:

    18:36

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.95:

    18:35

    Утилиты: Xpadder v.4.5:

    18:10

    Графика: Fotosizer v.1.4.0.80:

    17:45

    Диагностика: BIOS Agent v.3.66:

    17:20

    Восстановление данных: Unstoppable Copier v.3.1 Beta:

    16:55

    VIA EPIA PX: первая Pico-ITX плата компании:

    16:43

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.50 Build 2981:

    16:30

    CD/DVD: Virtual CD v.9.0.0.2:

    16:05

    Sony Ericsson Lizy продолжает обрастать подробностями:

    15:51

    Atheros представляет новое поколение XSPAN, адаптеров 802.11n draft 2.0:

    15:43

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.4.3:

    15:40

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.2.3:

    15:15

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.1.2:

    14:50

    Новые iMac появятся уже в следующем месяце?:

    14:48

    CD/DVD: CloneDVD2 v.2.9.0.8:

    14:25

    Edirol MA-15D / MA-7A цифровые бюджетные микромониторы, теперь и в черном цвете:

    14:02

    Графика: TwistedBrush v.13.1:

    14:00

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.7.2 (Experimental):

    13:35

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.5.5:

    13:10

    Диспетчеры закачек: Supersonic Download Accelerator v.1.2.0.0:

    12:45

    Broadcom BroadR-Reach: расширяя возможности Ethernet:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamEater Pro v.4.1.0 Build 188 Beta:

    12:20

    MRV выпускает новые модели рамановских усилителей для платформы LambdaDriver:

    12:17

    У Freescale готов многоядерный процессор с интегрированным графическим и мультимедийным ядрами:

    12:04

    Мультимедиа: Solway's Internet TV and Radio v.1.54:

    11:55

    TP-Link: новая линейка сетевого оборудования стандарта 802.11n:

    11:51

    WPI MagicMouse — 3-мерная мышка, которая одевается на палец, как кольцо!:

    11:40

    Утилиты: SharePod v.3.0:

    11:30

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.0 Build 99:

    11:05

    Мультимедиа: Audacity v.1.3.3 Beta:

    10:40

    Web Forum Reader – новая программа чтения любых интернет-форумов:

    10:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (20 неделя 2007 года):

    09:50

    Веб-браузеры: Opera v.9.21 Final:

    09:25

    Мультимедиа: VideoInspector v.1.10.2.109:

    09:05

    Настройщики: TweakRAM v.6.0.05.19:

    08:45

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.7.00:

    08:30

    Утилиты: Gigabyte Xpress Recovery2 v.1.01.070413:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 мая):

    08:00

    IBM выпускает самый быстрый в мире микропроцессор и первый компьютер на его базе:

    04:09

    Укус скорпиона: WD начинает поставки 2,5-дюймового винчестера Scorpio рекордной емкости:

    02:43

    Двухъядерный процессор AMCC Titan, совместимый с PowerPC 440, рассеивает всего лишь 5 Вт:

    02:22

    EMC DL6100 – самая большая в мире виртуальная ленточная библиотека объемом до 1,8 Пб:

    01:42

    Адаптер 10 Gigabit Ethernet производства Mellanox построен на одной микросхеме:

    01:23

    Optimus Maximus: начало приема предзаказов, цена и официальные фото:

    00:07

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018