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    10 мая 2007

    Apple выпустила апдейт Pro Application Support 4.0:

    23:18

    Kontron ETXexpress-MC: модуль COM Express на базе Intel 965GM и Core 2 Duo:

    21:53

    Новая "флэшка" компании Apacer — Handy Steno AH221:

    21:27

    Первый «авиационный» SSD и фотокамера Intergraph помогут картографам:

    20:48

    Новые Dell Latitude: на Santa Rosa и на процессорах AMD:

    20:22

    Hitachi начинает поставки самого быстрого в мире винчестера для ноутбуков:

    19:33

    Утилиты: BullZip PDF Printer v.3.0.0.201:

    19:00

    Безопасность: Ad-Aware 2007 Beta 7:

    18:35

    Два новых ноутбука Gateway могут быть оснащены средствами для ограничения угла обзора экрана:

    18:15

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 RC2:

    18:10

    Новые подробности о четырехъядерных процессорах AMD Opteron (Barcelona):

    17:58

    Утилиты: SnagIt v.8.2.3:

    17:45

    Графика: Paint.NET v.3.07 Final:

    17:20

    Запись: Oront Burning Kit v.2.1.6:

    16:55

    Общение в сети: Skype v.3.2.0.145:

    16:30

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.32 Build 380:

    16:05

    BFG анонсирует ускоритель GeForce 8800 GTS OC 640MB Water Cooled Edition с медным водоблоком и заводским разгоном:

    15:59

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.58:

    15:40

    Диагностика: BIOS Agent v.3.64:

    15:15

    OCZ SDHC идет в шестой класс — новые 8-Гб флэш-карты Class 6 :

    15:05

    Laptop Design USA украшает компьютеры по желанию заказчика:

    15:04

    Виртуальные машины: VMware v.6.0.0:

    14:50

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.4.3:

    14:25

    Файловые обменники: BitComet v.0.87:

    14:00

    Santa Rosa вышла официально, но этим довольны не все:

    13:38

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.6.98:

    13:35

    Дефрагментаторы: SpeeDefrag v.5.0.2:

    13:10

    Мультимедиа: Reaper v.1.851:

    12:45

    Intel Centrino (Santa Rosa) - официально:

    12:42

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.54:

    12:20

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.8:

    11:55

    NVIDIA GeForce 8M и новые мобильные Quadro FX, официально:

    11:47

    Графика: Blender v.2.44 RC2:

    11:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    11:05

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    10:40

    Официальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI):

    10:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.86.63 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.101.17 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    09:25

    Официальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    09:05

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:45

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.14:

    08:15

    Microsoft обновила Office 2004 :

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 мая):

    08:00

    45-нм процессоры AMD "Typhoon" не за горами? Демонстрация "рабочей" 300-мм подложки:

    03:35

    «Электронную бумагу» серьезно улучшили и назвали Vizplex Imaging Film:

    02:50

    HP Compaq 2710P: ультралёгкая "таблетка":

    02:43

    Цены и уточнения по конфигурации ноутбуков SONY серии VAIO FZ :

    02:21

    Мультиплексор USB 2.0 уменьшает количество разъемов:

    02:01

    Коммуникатор Palm Treo 755p официально:

    01:02

    Мышь IRIBIO просканирует радужку, прежде, чем дать допуск к ПК:

    00:39

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