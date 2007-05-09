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    9 мая 2007

    VeriSilicon займется продвижением микропроцессоров IBM PowerPC 405 и 440:

    23:48

    ThinkPad T61 и R61: самые прочные, холодные и тихие модели за всю историю семейства:

    23:29

    SX-2600CV – возможность преобразовать адрес любого сетевого устройства из IPv4 в IPv6:

    22:55

    Sharp: тюнеры в компактном корпусе для Slim-Line AV приборов:

    22:50

    Концепт Acer Gemstone стал основой для мультимедийного ноутбука Acer Aspire 5920:

    22:21

    Plextor анонсирует привод DVD PX-810SA с интерфейсом Serial-ATA:

    21:13

    UMC думает о флэш-памяти и хочет выпускать процессоры по нормам 65 нм. Чьи?:

    12:51

    Slim G4: оптическая мышь толщиной 5 мм помещается в гнезде PCMCIA:

    12:00

    TRITTON снова обновляет адаптер USB-VGA, существенно повышая разрешение:

    11:51

    GIGABYTE представляет системные платы серии P35:

    03:56

    Galaxy анонсирует пару бюджетных адаптеров на GeForce 7200:

    03:27

    Ультратонкий коммуникатор E-TEN обзаводится VGA-экраном и новой ОС:

    01:32

    У Conexant готов первый в мире оптоволоконный шлюз для «цифрового дома» в одной микросхеме:

    01:18

    OKI C8800: печатает в цвете на большом формате :

    00:47

    NVIDIA GeForce 7200 GS: немного производительности за 49 долларов:

    00:45

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