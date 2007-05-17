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    17 мая 2007

    Эксперты нашли уязвимость в Mac-версии Adobe CS3:

    23:56

    Чипсеты Bearlake поднимут средние цены на материнские платы:

    23:56

    Apple начала поставки Final Cut Studio 2:

    20:32

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5566:

    19:00

    Графика: Blender v.2.44:

    18:35

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.1.61:

    18:10

    Утилиты: Glarysoft Process Manager v.1.3:

    17:45

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.2.7:

    17:20

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.2.1:

    16:55

    Утилиты: Weather Alarm Clock v.1.7:

    16:30

    Антивирусы: Multi Virus Cleaner 2007 v.7.5.05:

    16:05

    Общение в сети: Skype v.3.2.0.148:

    15:40

    Выпущен CrossOver Mac 6.1:

    15:29

    ZyXEL начинает поставки оборудования для сетей VDSL2:

    15:17

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.84.1001:

    15:15

    Чистильщики: CCleaner v.1.40:

    14:50

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.10.0.1634:

    14:25

    Cocoia Timezones 1.0 — справочник по часовым поясам для iPod:

    14:14

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2007.05.15:

    14:00

    RightMark Audio Analyzer обновлен до версии 6.0.4:

    13:55

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.19:

    13:35

    Aqua Computer aquagratiX - ватерблок для AMD Radeon 2900 XT:

    13:18

    InPlay представляет «первое интеллектуальное перо» для планшетных ПК:

    13:16

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.16:

    13:10

    AON создала оптическую систему хранения данных на 1,2 Тбайт:

    12:59

    Harpertown и Barcelona встретятся через три недели на Computex 2007:

    12:45

    Запись: Infra Recorder v.0.43:

    12:45

    Интернет и сети: Snarfer v.0.8.3:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: Koma-Mail v.3.585:

    11:55

    Специалисты Samsung создали карточку microSD рекордного объема – 8 Гб:

    11:43

    Утилиты: Keyboard Launchpad v.1.6:

    11:30

    Вопрос о дате дебюта AMD Barcelona снова завис в воздухе:

    11:27

    Wi-Fi Alliance объявляет о сертификации 802.11n draft 2.0-устройств:

    11:13

    Утилиты: AutoMate v.6.1.1:

    11:05

    Чистильщики: Advanced Uninstaller PRO v.8.2:

    10:40

    BitDefender предупреждает пользователей Yahoo о новой угрозе:

    10:15

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.069 Beta:

    09:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.2 Build 615 RC2:

    09:25

    Настройщики: Magic Utilities 2007 v.5.10:

    09:05

    Файловые обменники: eMule v.0.48a Build 2:

    08:45

    Диагностика: BIOS Agent v.3.65:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Рынок малогабаритных ПК может пойти путем, предложенным AMD:

    08:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 мая):

    08:00

    «Картовод» GH-EX25AD работает с 25 типами карточек и рассчитан на подключение в гнездо ExpressCard:

    02:06

    TurboUSB — быстрые внешние накопители BUFFALO HD-HSU2:

    01:40

    Hitachi Universal Storage Platform V — виртуально практически безразмерная система хранения данных:

    00:20

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