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    29 мая 2007

    ScreenRecycler расширяет рабочий стол за счет второго компьютера:

    23:59

    Google выпустит дополнительные приложения для iPhone?:

    23:05

    «Лаборатория Касперского» анонсирует седьмую версию персональных продуктов:

    20:58

    Европейский iPhone будет иметь новый внешний вид?:

    19:35

    Foxconn P35: надежные и производительные материнские платы на чипсете Intel P35:

    18:04

    PQI SSD: надежные и емкие носители на флэш-памяти от 16 до 256 Гб:

    17:26

    Memory Stick PRO-HG Duo: новые карты Sony стали быстрее и вместительнее :

    16:01

    Новые 17" и 19" модели мониторов Dell:

    15:32

    Chronos выпустила SOHO Notes 6:

    12:05

    Leadtek WinFast PX8800Ultra: обещанная плата с водяным охлаждением и штатным разгоном:

    11:50

    iPhone надежно защищен патентами:

    08:51

    Fujitsu и CorEdge представляют 10 Гбит/с MicroTCA-модуль :

    00:43

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