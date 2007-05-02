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    2 мая 2007

    ClearSpeed обновляет семейство ускорителей Advance:

    23:42

    Apple представит первые Mac с LED-подсветкой в этом году:

    23:40

    Panasonic использует Intel Core 2 Duo U7500 в новых моделях субноутбуков:

    22:19

    Как подключить до пяти накопителей к одному порту eSATA или USB?:

    21:14

    42" монитор Mitsubishi LDT421V для коммерческого применения :

    21:01

    Aspyr выпустила The Sims 2 Family Fun Stuff для Mac:

    20:53

    Ноутбуки HP Compaq 6510b и 6710b — первые бизнес-модели с поддержкой Santa Rosa :

    20:51

    Apple объявила о замене батарей MacBook и MacBook Pro:

    20:07

    ECS готовит к выходу системные платы Bearlake P35T-A, G33T-M и Q35T-M:

    19:51

    NVIDIA GeForce 8800 Ultra, «самая быстрая в мире игровая платформа», представлена официально:

    19:15

    Apple выпустила исправленный Security Update:

    19:00

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.6:

    19:00

    Lexar: 16-Гб ExpressCard SSD для владельцев ноутбуков:

    18:45

    Мультимедиа: MP3tag v.2.38:

    18:35

    HP лицензирует технологию, которая может перевернуть электронную отрасль:

    18:16

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.82.1004:

    18:10

    SPARKLE анонсирует Calibre P880 ULTRA с термоэлектрической системой охлаждения:

    18:00

    PF Digital eStarling 2.0 – фоторамка с беспроводным интерфейсом и адресом электронной почты:

    17:58

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0 Build 3678:

    17:45

    Apple выпустила AirPort Extreme Update 2007-003:

    17:40

    Установщики: NSIS v.2.26:

    17:20

    Synapse представляет модуль SNAP/ZigBee с радиусом действия 1 км:

    17:14

    Антивирусы: Free Sophos Anti-Virus v.4.17:

    16:55

    RightMark Audio Analyzer версии 6.0:

    16:53

    Плата управления WIN Enterprises MB-06067 оснащена шестью портами Gigabit Ethernet :

    16:46

    HP представляет систему хранения данных класса «все-в-одном» для малых предприятий :

    16:43

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.467 Build 1008:

    16:30

    NitroAV SATAStar - первый адаптер с внутренними и внешними портами SATA II для PCI Express:

    16:19

    Установщики: Inno Setup v.5.1.12:

    16:05

    Apple обновила QuickTime:

    15:59

    Утилиты: AppSnap v.1.3.0 pre2:

    15:40

    Новая серия корпусов ASUS TA-89:

    15:38

    Первый продукт обновленной Amiga: спецификация:

    15:22

    Конвертеры: ANVSOFT Flash to Video Converter v.1.0:

    15:15

    Медиаплееры: WinAmp v.5.340 Unofficial:

    14:50

    Квинтет системных плат Gigabyte на чипсетах Intel Bearlake:

    14:46

    Кризис на ВЦ: не хватает места и энергии, а виновато повышение плотности компоновки:

    14:38

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Alpha 4 (Gran Paradiso):

    14:00

    NVIDIA обходит Intel в гонке производителей настольной графики :

    13:52

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.1 Build 1003:

    13:35

    SilverStone SST-DS351: если системе нужно еще пять HDD :

    13:20

    Результаты тестов NVIDIA GeForce 8800 Ultra, новые фотографии:

    13:16

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.14.0:

    13:10

    Портативная компьютерная лаборатория ICS Road MASSter 3 – оружие современного Шерлока Холмса:

    13:00

    Диагностика: CrystalDMI v.0.9.13:

    12:45

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.31 Build 377:

    12:20

    Утилиты: StatWin v.7.6.3:

    11:55

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.3:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.332A:

    11:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.4.332A:

    10:40

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.1.2 Build 0428 R14:

    10:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    09:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:25

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 мая):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 23 по 29 апреля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 23 по 29 апреля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 23 по 29 апреля 2007 года):

    08:00

    AMD готовит реальные приложения для Torrenza?:

    03:00

    Optimus Maximus: новые «окончательные» цена, срок выхода и другие новости проекта:

    00:13

    Gartner Symposium/ITxpo: 80-ядерная реалистичность Intel:

    00:02

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