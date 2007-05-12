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    12 мая 2007

    Новые транзисторы Fairchild Semiconductor помогут улучшить ЖК-мониторы:

    23:20

    Sony Ericsson P1: 5-й аппарат P-серии, еще больше функциональности:

    22:52

    Проект Puget Custom Computers: охлаждение ПК минеральным маслом!:

    22:45

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.5.50 Build 2931:

    19:00

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.15:

    18:35

    Интернет и сети: Joost v.0.10.2 Beta:

    18:10

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.5.5:

    17:45

    Безопасность: Eset Smart Security Public Beta 1a:

    17:20

    Интернет и сети: EarthDesk v.4.1:

    16:55

    Утилиты: TrueCrypt v.4.3a:

    16:30

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.3:

    16:05

    Безопасность: Panda Internet Security 2007 с функцией локального резервного копирования, совместимая с Vista:

    15:40

    Настройщики: NiBiTor v.3.4a:

    15:15

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.18.2:

    14:50

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.74:

    14:25

    Утилиты: WinTricks v.5.0a:

    14:00

    Антивирусы: Protector Plus 2007 v.8.0.A03:

    13:35

    Эмуляторы: MAME v.0.115b:

    13:10

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.6.85:

    12:45

    Утилиты: ASAP Utilities v.4.1.1:

    12:20

    Безопасность: Vista Firewall Control v.1.0.11:

    11:55

    Настройщики: nLite v.1.3.5:

    11:30

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1 RС2:

    11:05

    Ноутбуки Toshiba Tecra A9 на новой платформе Intel со временем получат дискретную графическую подсистему:

    11:01

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.70.37:

    10:40

    Microsoft и SanDisk вместе создадут замену U3:

    10:30

    Файловые обменники: eMule v.0.48a Beta 2:

    10:15

    WinSystems EBC-855-G-1.8-1 - одноплатный компьютер на Intel Pentium M, потребляющий порядка 10 Вт:

    10:02

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 Beta 8:

    09:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:25

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    09:05

    Новые драйверы и SDK для PhysX от Ageia:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.158.22 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    08:30

    Разгон: Dual CoreCenter v.2.0.0.6:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 мая):

    08:00

    45-нм процессоры Intel Wolfdale в финальной стадии тестирования:

    04:21

    Новые ноутбуки Fujitsu Siemens Computers на базе Intel Centrino Duo и Intel Centrino Pro:

    00:24

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