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    30 мая 2007

    PocketDock AV — миниатюрный адаптер для iPod:

    23:53

    Club 3D 8500 GT 512 MB PASSIVE: DirectX 10 не обязательно должен шуметь:

    23:31

    Apple выпустила iTunes 7.2:

    21:43

    Роботы iRobot — новые Roomba Red 560, 530 и 510:

    18:53

    Buffalo RUF-CS/RUF2-EL — брелоки с TurboUSB и скоростью 37 Мб/с:

    18:02

    PQI S721: мини-кардридер для microSD:

    16:16

    Microsoft Surface — кофейный стол и компьютер одновременно :

    14:07

    Коробочные версии русской версии ОС Mandriva 2007 Spring — в продаже:

    14:02

    Samsung moviMCP: более 4 Гбайт памяти в одной микросхеме для мобильных устройств:

    13:18

    Perfect SLI — плата Albatron для энтузиастов на Computex 2007, а также платы для систем HTPC, модули MXM и видеоадаптеры:

    13:12

    Apple выпустила Security Update (QuickTime 7.1.6):

    12:33

    Axis обновляет линейку сетевых камер:

    11:10

    Первые фото AMD RD790:

    07:25

    ASUS OCgear: оригинальный подход к мониторингу и управлению видеокартой:

    07:22

    Toshiba начнет использовать процессоры AMD в своих ноутбуках:

    07:21

    Первые "живые" фото коммуникатора BlackBerry 8820:

    00:30

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