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    7 мая 2007

    Ambrosia выпустила апдейт DEFCON для Mac v1.4.2:

    23:20

    Acrosser AR-B5290: плата управления форм-фактора mini ITX для игровых автоматов:

    22:50

    AMD готовит новые чипсеты и IGP-графику для Socket AM2+ и 1207+:

    22:45

    Canon PowerShot SD850 IS: разрешение 8 Мп и процессор DIGIC III:

    22:10

    Microchip увеличивает объем встроенной памяти микроконтроллеров с блоком управления ЖКИ:

    20:36

    ExpressBox — устройство для подключения карт PCIe к MacBook Pro:

    20:27

    G1S и G2S — новые игровые ноутбуки ASUS:

    20:13

    Утилиты: BullZip PDF Printer v.3.0.0.194:

    19:00

    Apple придумала трехмерный Dashboard:

    18:36

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 623 Beta 2:

    18:35

    Запись: Smart DVD/CD Burner v.3.0.74:

    18:10

    Платы Ciprico RAIDCore 5000 объединяются в виртуальный RAID-контроллер SAS и SATA II:

    17:50

    Кодеки: DivX v.6.6:

    17:45

    SMART Modular Technologies выпускает «выносливые» флэш-карточки формата SD:

    17:21

    Мультимедиа: Wavosaur v.1.0.0.8000:

    17:20

    NVIDIA раскроет Intel технологические секреты в надежде на более тесное сотрудничество?:

    16:58

    Настройщики: UnBlocka Turbo v.2.03.06:

    16:55

    Общение в сети: ICQ v.6.0 Build 5354:

    16:30

    Утилиты: CleanMyPC Registry Cleaner v.3.35:

    16:05

    Утилиты: VMPlayer Inventory v.1.0:

    15:40

    Диагностика: Notebook Hardware Control v.2.0 Pre-Release 6:

    15:15

    TDK тоже представила картриджи LTO Ultrium 4 объемом 1,6 Тб:

    15:08

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.3.5:

    14:50

    Кодеки: Codec v.8.1b6:

    14:25

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.09 Build 005:

    14:00

    Общение в сети: AIM v.6.1.41.2:

    13:35

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.1:

    13:10

    Интернет и сети: FeedDemon v.2.5 RC1:

    12:45

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.5.0.295:

    12:20

    TRENDnet выводит на рынок 16-портовый KVM-переключатель TK-1603R:

    12:18

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.62 Beta:

    11:55

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.52:

    11:30

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.0.9.5:

    11:05

    Moorestown, сын Menlow: Intel делится планами развития платформы UMPC:

    11:02

    Диагностика: BGEye v.3.0.3.3:

    10:40

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.0.0.184:

    10:15

    MacTech опубликовал бесплатный справочник по переводу макросов с VBA на AppleScript:

    10:09

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.05.02:

    09:50

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.225:

    09:25

    Обновление прошивки для CD/DVD-приводов Samsung модели TS-L462D:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 мая):

    08:45

    GlobeSurfer ICON 7.2 Ready — USB-модем для Mac:

    08:41

    Все Firmware прошедшей недели (с 30 апреля по 6 мая 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 30 апреля по 6 мая 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 30 апреля по 6 мая 2007 года):

    08:00

    Нанотехнологии IBM – революция в отрасли... и секретное оружие AMD?:

    00:11

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