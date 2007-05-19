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    19 мая 2007

    Дисплейные новинки Samsung: большие (52") и маленькие (2,2"):

    19:06

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.0:

    18:35

    Графика: XnView v.1.91:

    18:10

    Мультимедиа: Catalencoder v.0.7.6:

    17:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (17.05.2007):

    17:20

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.68:

    16:55

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.06:

    16:30

    Веб-браузеры: Opera v.9.21 Build 8776/3678/641 Beta:

    16:05

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.4.0.795/796:

    15:40

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.6.0.0.49:

    15:15

    Медиаплееры: JetAudio v.7.0.2:

    14:50

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.70.39:

    14:25

    Guardian MAXimus: внешний 1-Tб RAID-массив с подключением по FireWire 800/400 :

    14:02

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.2.3:

    14:00

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0 Final:

    13:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.4.2:

    13:10

    Диагностика: GCPUID v.2.0.0122:

    12:45

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.3 Build 1005:

    12:20

    Файловые обменники: µTorrent v.1.7 Build 1875 Beta:

    11:55

    Sparkle Calibre P860: быстрее и информативнее других GeForce 8600 GT:

    11:51

    Китайцы создали самый маленький в мире демодулятор DAB/T-DMB:

    11:31

    Безопасность: Windows Vulnerability Scanner v.1.0.10:

    11:30

    Контроллеры подсветки для ноутбуков, представленные Microsemi, регулируют яркость в зависимости от изображения:

    11:14

    Кроссовок Nike обретает новый размер — 1 Гб:

    11:11

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.2.7:

    11:05

    Утилиты: WinMerge v.2.7.3.4 Beta:

    10:40

    Восстановление данных: R-Studio v.3.6 Build 123536:

    10:15

    Диагностика: HDDlife v.3.0.135:

    09:50

    Patriot PDC22G10100ELK — быстрые и недорогие модули DDR2 PC2-10100:

    09:36

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAware v.4.6:

    09:25

    Утилиты: Pfrank v.1.97:

    09:05

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.82:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:30

    Сверхтонкий концептуальный дисплей Dell "собирается" в розницу:

    08:22

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.19:

    08:15

    Так ли хороши флэш-брелоки Kingston, Lexar и Ridata для Vista ReadyBoost?:

    08:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 мая):

    08:00

    Вы еще дышите? А значит, можете заряжать устройства по USB! :

    05:27

    Antec Sonata III: стильный, компактный и бесшумный корпус :

    04:57

    Конкурс Microsoft на лучший концептуальный дизайн ПК: победители:

    04:26

    Hitachi: 200 Гб на оптическом носителе — скоро, но не сейчас...:

    01:53

    Samsung представляет новый концепт для мобильных устройств:

    00:41

    LG выпустит ноутбук с "шоколадной" внешностью в своей серии Z1:

    00:33

    Micron, Elpida и Hynix вызвали падение цен на DRAM:

    00:18

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