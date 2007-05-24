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    24 мая 2007

    NVIDIA подтверждает: G92 выйдет в текущем году и его производительность будет близка к терафлопу:

    23:59

    Intellihance Pro 4.2 поддерживает Adobe CS3:

    23:57

    Intel еще раз попробует свои силы в производстве флэш-памяти:

    23:51

    ATI Radeon HD 2900 XT устанавливает мировой рекорд производительности в тесте Futuremark 3DMark 05:

    23:26

    CS Odessa выпустила ConceptDraw 7:

    23:21

    PureDepth и Samsung показали самый большой в мире MLD-дисплей:

    23:10

    EPoX уходит? :

    21:52

    Suitcase Fusion теперь поддерживает CS3:

    21:44

    Super Talent выпускает линейку памяти DDR3 :

    21:31

    TRENDnet: новые Ethernet-коммутаторы :

    20:51

    Sony Ericsson все-таки выпустит M600i с камерой и Wi-Fi?:

    20:17

    Mozilla может отказаться от поддержки Panther в Firefox:

    20:04

    Green-House: новая "флэшка" серии PicoDrive о 8 Гб:

    19:07

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.05.23:

    19:00

    "Micro-Reflector recording" — 4-слойная технология голографической записи SONY:

    18:45

    Антивирусы: VundoFix v.6.4.0.1:

    18:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.12.0.223:

    18:10

    SONY выпускает первый в мире 16,7 млн. цветный гибкий OLED-экран:

    18:08

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.60:

    17:45

    Maxell представила двухслойные носители Blu-ray (50 Гб):

    17:41

    SONY NEC Optiarc — новый пишущий Blu-ray привод по цене 600 евро :

    17:28

    Интернет и сети: VisualRoute 2007 v.11.0g:

    17:20

    Sapphire HD 2600 XT Ultimate Edition — бесшумный вариант современного видеоадаптера:

    16:56

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.2.10:

    16:55

    Аналитик: на WWDC будут представлены новые MacBook Pro и iMac:

    16:44

    Creative Xmod Wireless: слушаем звук CD-качества, находясь вдали от ПК:

    16:32

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.3.10:

    16:30

    Беспроводная мышь, подпитываемая ковриком...:

    16:13

    Запись: CopyToDVD v.4.0.4:

    16:05

    Kingston на Computex покажет DDR3 HyperX RAM и SSD:

    15:47

    Графика: VSO Image Resizer v.1.1.14:

    15:40

    Утилиты: Returnil Virtual System v.1.62 Beta:

    15:15

    Выпущен OpenOffice.org v.2.21 RC2:

    14:50

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.3.1:

    14:25

    Интернет и сети: Hamachi v.1.0.2.2:

    14:00

    Интернет и сети: Joost v.0.10.3:

    13:35

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 RC3:

    13:10

    Файловые обменники: SharkTorrent v.0.1.4 Beta:

    12:45

    Общение в сети: Skype v.3.2.0.152:

    12:20

    Утилиты: BullZip PDF Printer v.3.0.0.210:

    11:55

    Диагностика: CrystalDMI v.0.9.14:

    11:30

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.335:

    11:05

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.12.0.335:

    10:40

    NHK демонстрирует прототип 33-мегапиксельного сенсора Super Hi-Vision:

    10:38

    Brando выпускает два шара: один с USB-хабом, другой – с «картоводом» внутри:

    10:24

    Текстовые редакторы: ShadyTXT v.1.71:

    10:15

    Офисные приложения: PrimoPDF v.3.1:

    09:50

    Утилиты: KGB Key Logger v.4.02:

    09:25

    Panda: защита для мобильного телефона с помощью Panda Security для Смартфонов:

    09:05

    SearchInform теперь поддерживает Web-интерфейс.:

    08:45

    Настройщики: ATI Tray Tools v.1.3.6.1042:

    08:30

    Stealth Computer LPC-450 — миниатюрная система на Core 2 Duo :

    08:29

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.40 Build 392:

    08:15

    Blu-ray приводы Buffalo c интерфейсом Serial-ATA и USB 2.0:

    08:09

    Мировые поставки HDD к 2011 году учетверятся, считает IDC, но производителям надо быть начеку:

    08:05

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant (Vista):

    08:00

    Начиная с Penryn, Intel полностью откажется от применения свинца в процессорах:

    07:50

    HTC Elf, недорогой коммуникатор без поддержки Wi-Fi, готовится к официальному анонсу:

    01:36

    HP планирует выпустить две модели ноутбуков со светодиодной подсветкой экрана:

    01:33

    Шторм усиливается: в семействе DSP Storm-1 – новый лидер по производительности:

    00:51

    Начат выпуск дисплеев из «электронной бумаги» Vizplex Imaging Film:

    00:22

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