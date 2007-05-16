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    16 мая 2007

    TPO Displays значительно уменьшит энергопотребление дисплеев мобильных устройств:

    23:58

    OCZ PC2-8500 AMD CrossFire Reaper HPC Edition: память для платформ AMD :

    23:57

    Выпущен Championship Manager 2007 для Mac:

    23:51

    Память Elpida DDR3 проверена на совместимость с новыми чипсетами Intel:

    23:11

    Fujitsu открывает серию трансформируемых UMPC моделью FMV-U8240 – самой миниатюрной в мире:

    22:07

    GIGABYTE Churchill— mini DTX плата для домашнего мультимедиасервера :

    21:12

    Выпущен Skype for Mac 2.6:

    20:35

    Intel Core 2 Duo начального уровня тоже переводят на новый степпинг :

    20:06

    Мультимедиа: SolveigMM Video Splitter v.1.2.705.04:

    19:00

    Интернет и сети: Remote Profile Cleaner v.2.7c Build 419:

    18:35

    SATA может вытеснить ATAPI в DVD-приводах уже в текущем году:

    18:34

    Genius: лазерная мышь Traveler 515 Laser:

    18:33

    Виртуализация ввода-вывода по AMD: новая версия:

    18:18

    Восстановление данных: PC Tools File Recover v.6.1.0.29:

    18:10

    SafeNet Luna PCI 7000 – криптографический процессор для аппаратной защиты данных:

    17:51

    Интернет и сети: Netvizor v.5.1:

    17:45

    Интернет и сети: nDispatcher v.1.2:

    17:20

    Утилиты: Free Window Registry Repair v.1.2:

    16:55

    Titan Twin Turbo система охлаждения для не самых современных видеоадаптеров:

    16:32

    Утилиты: FastStone Capture v.5.4:

    16:30

    Microsoft выпустила пакет для управления медиаконтентом для Mac:

    16:10

    E-Ten: бесплатное обновление до Windows Mobile 6 + Русская «прошивка» Windows Mobile 6 также доступна:

    16:05

    Утилиты: UFS Explorer Professional v.3.5:

    15:40

    Медиаплееры: WinAmp v.5.350 Unofficial:

    15:15

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    14:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.33 Build 385:

    14:25

    250-Гбайт Fujitsu MHY2250BH – дополнительные подробности:

    14:00

    CD/DVD: DVDFab v.3.1.1.2:

    14:00

    Официальные драйверы ForceWare v.158.42 для видеокарт NVIDIA:

    13:35

    О том, как XFX обидела EVGA:

    13:19

    Чистильщики: Total Uninstall v.4.02:

    13:10

    Утилиты: RyanVM's Windows XP Post-SP2 Update Pack v.2.1.10:

    12:45

    Кодеки: Codec v.8.1b7:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: FreePOPs v.0.2.3:

    11:55

    Выпуск Final Cut Studio 2 задерживается?:

    11:38

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.07.05.13:

    11:30

    ThinkCP IceCube – мобильная RAID-система объемом до 3,75 Тб:

    11:29

    Spansion и TSMC вместе придумают, как делать 40-нм флэш-память:

    11:08

    Интернет и сети: Performance Monitoring Protocol v.8.2.1:

    11:05

    Samsung SyncMaster 225UW – монитор для онлайнового общения:

    10:53

    Графика: Amazing Photo Editor v.6.6:

    10:40

    Средства DisplayLink для подключения мониторов по USB и WiMedia поддерживают Windows Aero 3D:

    10:29

    Утилиты: RegToy v.0.5.3.0:

    10:15

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.4.1.1:

    09:50

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.209:

    09:25

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.77:

    09:05

    Чистильщики: CleanCenter v.1.51.2.1:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 мая):

    08:15

    Corel: Ulead VideoStudio 11 – мощный и простой в использовании пакет для редактирования видео и создания DVD :

    08:00

    Intel: 22 июля цены на серверные процессоры упадут :

    07:05

    Hewlett-Packard выпускает бюджетные ноутбуки серии HP 530 (GH635AT и GH640AT):

    04:27

    Kingston уменьшает задержки памяти PC6400 Kingston HyperX :

    03:45

    Модуль речевого взаимодействия, созданный специалистами NEC, поможет роботам говорить с людьми:

    03:22

    Беспроводная «пылинка» Moteiv Tmote Mini рассчитана на установку в КПК и сотовые телефоны:

    01:37

    Intel: процессоры для мобильных ПК подешевеют в сентябре:

    00:55

    Rover SPARC: резервное копирование данных для мобильных пользователей:

    00:36

    Fujikura: пассивная система охлаждения для AMD Radeon HD 2900 XT:

    00:36

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