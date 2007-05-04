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    4 мая 2007

    Intel: платформа Clear Bay для серверов на подходе:

    21:11

    Plextor анонсирует компактный мобильный жесткий диск:

    19:41

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.5.10:

    19:00

    Интернет и сети: SmartCode VNC Manager v.3.6:

    18:35

    Microsoft: Windows Server Update Services v.3.0:

    18:10

    Медиаплееры: KoolPlaya v.1.3.0.0 Beta:

    17:45

    Утилиты: KinyonSoft WinToolsXP v.1.09:

    17:20

    Интернет и сети: Joost v.0.94 Beta:

    16:55

    PageSpinner 5.0 — новая версия пакета для web-разработчиков:

    16:50

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1012:

    16:30

    Тестовые приложения: Hot CPU Tester Pro v.4.4:

    16:05

    Стратегия Intel на ближайшие годы: 45-нм техпроцесс и диверсификация процессоров:

    15:52

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XI SP2 (2007.5.11.32):

    15:40

    Диагностика: CPU-Z v.1.40:

    15:15

    STMicroelectronics переводит интерфейс SATA физического уровня на нормы 65 нм:

    14:50

    Запись: Blindwrite Suite v.6.0.4.29:

    14:50

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.7.0:

    14:25

    Медиаплееры: QuickTime v.7.1.6:

    14:00

    Кодеки: DivX v.6.5.1.2:

    13:35

    Настройщики: RivaTuner v.2.01:

    13:10

    Imation получила сертификат LTO Ultrium 4 и начинает поставку картриджей:

    13:04

    Много и быстро: Transcend выпускает карточки памяти Ultra-Speed CompactFlash 266X объемом 8 Гб:

    12:55

    Профессиональная звуковая карта RME HDSPe 9632 с интерфейсом PCI Express (обновлено):

    12:45

    Интернет и сети: VMware Player v.1.0.4 Build 44386:

    12:45

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 30 апреля):

    12:20

    У Micron готовы самые быстрые в отрасли компоненты памяти DDR2-1066 плотностью 1 Гбит:

    12:00

    Утилиты: 4NT v.8.02 Build 86:

    11:55

    Офисное ПО: OxygenOffice Professional v.2.2.0:

    11:30

    Мультимедиа: YamiPod v.1.2:

    11:05

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.2.1:

    10:40

    Чистильщики: Your Uninstaller! 2006 v.5.0.0.358:

    10:15

    Антивирусы: Panda AntiRootkit v.1.07:

    09:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.8 Build 2273:

    09:25

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 Beta 4:

    09:05

    Sun поможет портировать OpenOffice.org для Mac:

    08:49

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.3.1:

    08:45

    Официальные драйверы ForceWare v.158.22 для видеокарт NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 мая):

    08:00

    Поможет ли цена привлечь внимание к ПК на Intel Core 2 Quad Q6600?:

    02:00

    Ноутбуки ASUS Santa Rosa представлены моделями A7S, F3SV, F3SC, A8SC и W7S :

    01:51

    Мобильная платформа AMD теперь включает 65-нм двухъядерные процессоры AMD Turion 64 X2 :

    01:45

    Advansus iQ965-IGM: системная плата MicroATX, как платформа для встраиваемых систем:

    01:22

    BMW расширяет присутствие на рынке... мобильных ПК, новые ноутбуки Acer Aspire:

    00:18

    Экран из «электронной бумаги» для Intel Metro создают специалисты PVI:

    00:03

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