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    3 мая 2007

    К 2010 году 6 из 10 новых ноутбуков будут иметь флэш-накопители:

    23:49

    Telestream обновляет модули Flip4Mac Windows Media:

    23:48

    Gigabyte GSmart i300: функциональный коммуникатор с GPS:

    21:54

    Qimonda AG выпускает память XTUNE DDR2-1066:

    21:52

    OLPC останется без поддержки ОС Windows?:

    21:48

    В BT Group разрабатывают "motion-sensitive" ноутбуки, работающие без мыши и клавиатуры:

    20:30

    Ноутбуки с 3D LCD-панелями могут появиться на рынке уже в текущем году:

    20:26

    Intel предлагает Hi-End процессоры для 2-процессорных blade-серверов ECPD:

    19:58

    Коммуникатор Samsung i710: офис на ладони:

    19:23

    BridgeWave использует 80-ГГц радиоканал, чтобы «удлинить» подключение к сети Gigabit Ethernet:

    19:05

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.4.0:

    19:00

    MSI готовит пятёрку системных плат на базе Intel P35 Express:

    18:36

    Кодеки: VistaCodecs x64Components v.1.2.0:

    18:35

    Общение в сети: Trillian v.3.1.5.0:

    18:10

    Мультимедиа: Replay Music v.2.5:

    17:45

    Интернет и сети: Online TV Player v.3.0.0.920:

    17:20

    Microsoft: .NET Framework v.3.5 Beta 1:

    16:55

    Wolfram выпустила Mathematica 6:

    16:36

    Утилиты: EfreeDVD Folder Icon v.3.00:

    16:30

    Конвертеры: Efficient WMA MP3 Converter v.0.96:

    16:05

    Утилиты: Audio Identifier v.0.7:

    15:40

    Фальстарт HIS Radeon HD 2900 XT:

    15:28

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.9b:

    15:15

    IBM Workstation Blade: клиентский терминал, заменяющий собой рабочую станцию:

    15:05

    Настройщики: Super Utilities v.7.39:

    14:50

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.4.0.0429:

    14:25

    Pioneer предлагает привод Blu-ray за 299 долларов... Уже – не только в Китае :

    14:13

    Интернет и сети: PuTTY v.0.60 Beta:

    14:00

    Утилиты: goScreen v.5.3.5:

    13:35

    Планы AMD на 2008 год: Deneb, Propus, Regor и Sargas:

    13:27

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.6:

    13:10

    Разработка 16-ядерного процессора Sun Microelectronics идет с опережением графика:

    12:59

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (01.05.2007):

    12:45

    AMD 690 становится быстрее:

    12:37

    Настройщики: WinSpeedUp v.2.80:

    12:20

    Roxio Crunch — новая утилита для конвертирования видео:

    12:18

    Фото и уточненные характеристики 24-дюймового монитора для «геймеров» BenQ FP241VW:

    12:11

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.6.2:

    11:55

    Corsair начала серийный выпуск модулей памяти DDR3:

    11:48

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.1 RC:

    11:30

    Веб-браузеры: Flock v.0.7.13:

    11:05

    Microsoft представила Silverlight для Safari:

    10:58

    Безопасность: Sunbelt Personal Firewall v.4.5.917:

    10:40

    Антивирусы: Avast! v.4.7.997:

    10:15

    AMD Phenom: новый бренд производительных CPU :

    10:04

    Файловые обменники: eMule v.0.48a Beta 1:

    09:50

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.2.0 RC3:

    09:25

    Обновление драйверов для клавиатур Logitech моделей G15:

    09:05

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:45

    Мультимедиа: ASUS Video Security v.3.5.1.3:

    08:30

    Диагностика: SmartDoctor v.4.98:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 мая):

    08:00

    AMD меняет схему названий своих процессоров:

    07:46

    HP Cluster Platform попадает в список суперкомпьютеров TOP-500:

    01:50

    «Переходники» SeaLINK обеспечивают электрическую развязку между USB и RS-232/422/485:

    01:45

    USB-накопитель Memorex TravelDrive напоминает перочинный ножик:

    00:45

    SPARKLE анонсирует GeForce 8800 Ultra, модель SF-PX88ULTRA768D3-HP:

    00:02

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