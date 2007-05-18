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    18 мая 2007

    Выпущен ConceptDraw Project 3.3:

    23:54

    Puma — новая платформа AMD для ноутбуков:

    21:41

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.94:

    19:00

    Утилиты: RegToy v.0.5.3.1:

    18:35

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.16.9:

    18:10

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.82:

    17:45

    Apple получила сертификат FCC для iPhone:

    17:28

    Утилиты: nCleaner Second Generation v.2.3.1:

    17:20

    Редакторы: Notepad2 v.2.0.16:

    16:55

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.8b:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 632 Beta 3:

    16:05

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.40 (Updated):

    15:40

    Cisco анонсирует начало продаж в России коммутатора MDS 9124:

    15:21

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.7:

    15:15

    Apple выпустит Mac OS X 10.4.10:

    15:01

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.8.4:

    14:50

    Антивирусы: Comodo AntiVirus v.2.0.14.15 Beta:

    14:25

    Диагностика: BGEye v.3.0.3.9:

    14:00

    Интернет и сети: Online TV Player v.3.0.0.930:

    13:35

    «Доктор Веб»: новое серверное решение для защиты от спама:

    13:10

    FLEXI - еще один концепт устройства с гибким экраном:

    12:45

    Microsoft: F-Secure выбран для защиты контента Windows Home Server :

    12:45

    Тестовые приложения: Hot CPU Tester Pro v.4.4.1:

    12:20

    Twinhead показывает «сверхзащищенные» ноутбуки серии Durabook:

    12:17

    Nallatech строит этажерки из плат PCI-104 на базе FPGA:

    11:57

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1013:

    11:55

    Quatech AirborneDirect – устройства для беспроводной сети, которые не боятся непогоды:

    11:42

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.21.270:

    11:30

    PLX Technology показала работу первых UMPC с поддержкой USB Duet:

    11:09

    Intel: что может быть меньше UMPC? Фото устройств MID:

    11:05

    Microsoft: Baseline Security Analyzer v.2.1 Beta 2:

    11:05

    Настройщики: DTweak v.2.4:

    10:40

    Clairvoyante готова представить технологию управления дисплеями PenTile Mode Control:

    10:35

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.1.0.6:

    10:15

    FreshBattery обещает, что батареи ÜberPower продлят время автономной работы ноутбуков на 75%:

    10:10

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.8 Build 2275:

    09:50

    NitroAV умещает в карточке ExpressCard/34 2-портовый контроллер eSATA:

    09:46

    Графика: FuturixImager v.5.8.6:

    09:25

    Настройщики: Cacheman XP v.1.51:

    09:05

    Выпущен OpenOffice.org v.2.21 RC1:

    08:45

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.7.00.04.15:

    08:30

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.34.2:

    08:15

    Интернет и сети: NetShareWatcher v.1.3.2:

    08:00

    Pentium E2160: еще не вышедший процессор становится фаворитом любителей разгона:

    07:50

    Ноутбук Toshiba Dynabook Satellite T30: не Santa Rosa единой...:

    07:49

    Спецификации Hi-End компьютера Dell XPS 720 начинают просачиваться в Сеть:

    07:31

    Подробности о супертелефоне Meizu MiniOne. Характеристики и цены:

    06:47

    Выход процессоров Intel Pentium E2ххх ускорит уход Pentium D 9хх:

    00:15

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