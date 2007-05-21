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    21 мая 2007

    BYB Balance - концепт мобильного устройства "для богатых":

    23:50

    Fujitsu MB86H51: первый одночиповый видеопроцессор для работы с Full HD в реальном времени:

    22:51

    Утилита Corripio 0.7 получила поддержку сценариев:

    22:26

    Alereon и Stonestreet представили решение Certified Wireless USB для Windows Mobile:

    19:22

    Антивирусы: Sophos Anti-Rootkit v.1.3:

    19:00

    Продукты Broadcom одними из первых прошли сертификацию Wi-Fi 802.11n draft 2.0:

    18:57

    Утилиты: ReNamer v.4.65:

    18:35

    Мультимедиа: YamiPod v.1.3:

    18:10

    Бут-диспетчеры: BootIt Next Generation v.1.81:

    17:45

    Диагностика: HDDlife v.3.0.136:

    17:20

    Утилиты: JetStart v.4.37:

    16:55

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.518:

    16:05

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.0.0.185:

    15:40

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.5 RC1:

    15:15

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b67:

    14:50

    Мнение аналитика: AMD увеличит свою рыночную долю; акции компании подскочили:

    14:40

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.21:

    14:25

    Grandis открывает завод по производству компонентов перспективной памяти STT-RAM:

    14:13

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.2.4:

    14:00

    Fairchild Semiconductor TinyBuck – самый маленький в отрасли импульсный понижающий регулятор:

    13:53

    Universal Display и LG.Philips LCD показали гибкий дисплей на металлической фольге толщиной 0,076 мм:

    13:37

    Безопасность: Spyware Terminator v.1.9.2.132 Beta:

    13:35

    PQI представила новый USB-брелок о 4 Гб флэш-памяти — Traveling Disk H Series :

    13:29

    «Шестиствольное» зарядное устройство Chargepod:

    13:13

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.6.18 (Stable):

    13:10

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.2.0:

    12:45

    Медиаплееры: Winamp Essentials Pack v.5.35:

    12:20

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.3 (2265) Beta:

    11:55

    Безопасность: Lavasoft Personal Firewall v.2.0.700.7605:

    11:30

    Утилиты: DeleteOnClick v.2.1.0.20:

    11:05

    Мультимедиа: AfreecodecVT v.2.0.82:

    10:15

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.4:

    09:50

    Диагностика: NextSensor v.2.5.4.0 Build 0520 RC6:

    09:25

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X/JMB37X:

    09:05

    Intel: Madison 9M Itanium и Xeon 7000 MP покидают "поле боя":

    09:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 мая):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 14 по 20 мая 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 14 по 20 мая 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 14 по 20 мая 2007 года):

    08:00

    Глава Intel: наши процессоры будут быстрее AMD K10 :

    08:00

    В ближайшие годы трехмерные принтеры могут подешеветь до 1000 долларов:

    07:55

    ПК для энтузиастов Dell XPS 720: подробности:

    04:00

    Titan - TTC-HD90: пора готовить HDD к лету :

    03:00

    Microsoft поддерживает четырехъядерные процессоры AMD:

    02:25

    Первые продукты на базе AMD 570X: функциональность для экономных:

    02:00

    SIIG выпускает адаптер USB-ExpressCard:

    01:01

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