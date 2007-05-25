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    25 мая 2007

    Mac mini больше не будет выпускаться?:

    23:56

    Verey I — программная защита ноутбука Apple от похищения:

    23:32

    TransDock Deluxe — новый автомобильный комплект для iPod от DLO:

    19:48

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (24.05.2007):

    18:10

    Microsoft: Windows Defender Build 1593:

    17:45

    Интернет и сети: cFosSpeed v.3.91 Beta:

    17:20

    Apple выпустила Security Update 2007-005:

    16:59

    Графика: FastStone MaxView v.2.1:

    16:55

    Настройщики: WINner Tweak SE3 v.3.8.0:

    16:30

    Утилиты: MessenPass v.1.11:

    16:05

    Чистильщики: Baku v.2.5:

    15:40

    ЖК-модуль NEC с кадровой памятью на стеклянной подложке показан на SID 2007:

    15:31

    Файловые обменники: BitComet v.0.88:

    15:15

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.6.0 Build 10:

    14:50

    Hynix присоединяется к коллаборации, возглавляемой IMEC:

    14:47

    RightMark Audio Analyzer обновлен до версии 6.0.5:

    14:33

    Чистильщики: Smarty Uninstaller Pro 2007 v.1.7.2:

    14:25

    Интернет и сети: DameWare NT Utilities v.6.3.0.0:

    14:00

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.6.0.0.51:

    13:35

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.12 Platinum:

    13:10

    PNY выводит на рынок свою флэш-память Solid State Drive, демонстрация на Computex 2007:

    13:06

    Графика: Fotosizer v.1.6.0.82:

    12:45

    Мультимедиа: cPicture LE v.1.6.9:

    12:20

    Безопасность: RogueRemover v.1.19:

    11:55

    MB86K21: первый мобильный адаптер WiMax Wave 2 компании Fujitsu:

    11:36

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.2:

    11:30

    Безопасность: Spyware Terminator v.1.9.2.134:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 637 Beta 5:

    10:40

    IBM и партнеры обещают освоить 32 нм к 2010 году:

    10:35

    Графика: JetPhoto Studio v.3.6:

    10:15

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.1.5:

    09:50

    Безопасность: Prevx v.2.0 Beta 1.0.0 Build 106:

    09:25

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.68 Build 629:

    09:05

    Неофициальные драйверы для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.160.02 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Broadcom NetXtreme и NetLink:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 мая):

    08:00

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