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    15 мая 2007

    Microsoft выпустила конвертор для файлов MS Word Open XML:

    23:57

    Fujitsu MHY2 BH: самый ёмкий HDD форм-фактора 2,5":

    23:52

    Intel: чипсеты Bearlake GMA X3500 & X3100 и системные платы начального уровня:

    23:37

    Новый планшет Wacom — Bamboo MTE-450/K0:

    22:38

    GETAC P470 – ноутбук в рабочей спецовке:

    22:28

    Intellon дает возможность ПК на платформе AMD LIVE! передавать видео по электросети:

    20:56

    Intel займется разработкой плат mini ITX (Little Valley D201GLY):

    20:40

    Apple обновила линейку MacBook:

    20:26

    SanDisk Cruzer Contour — емкости, цены и доступность на рынке:

    19:12

    ViewCast Osprey-240: интерфейс PCI Express и профессиональные аналоговые видеовходы:

    19:10

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.1.1:

    19:00

    Гибкие дисплеи Intel можно будет гнуть и сворачивать? :

    18:49

    Файловые обменники: eMule v.0.48a Final:

    18:35

    Diamond Viper HD 2900XT – почти стандартный комплект по почти стандартной цене:

    18:33

    Danger Den: анонс ватерблока для AMD Radeon HD 2x00:

    18:18

    Антивирусы: Avira AntiVir PE v.7.00.04.15:

    18:10

    Память Samsung DDR3 проходит сертификацию для работы с чипсетами Intel:

    17:50

    Утилиты: WinSnap v.2.0.7:

    17:45

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.1.1.4.217:

    17:20

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.15 Beta 1:

    16:55

    Самые маленькие USB-концентраторы и приемопередатчики носят марку SMSC:

    16:41

    Кодеки: DivX v.6.6.1:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Free Download Manager v.2.3 Build 627 Beta 3:

    16:05

    Память DDR3 производства Micron Technology прошла проверку Intel:

    15:58

    Утилиты: SimpleEye v.1.4.0.0:

    15:40

    Офисные приложения: PWSMoney v.4.0.0.776:

    15:15

    Графика: PIXresizer v.2.0.1:

    14:50

    Интернет и сети: Network Event Viewer v.6.0.0.46:

    14:25

    Настройщики: Mz Ultimate Tweaker v.4.4:

    14:00

    Утилиты: MemInfo v.1.80 SR3:

    13:35

    Мультимедиа: Freez Screen Video Capture v.1.2:

    13:10

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.20:

    12:45

    HP Pavilion HDX - ноутбук не для командировок:

    12:41

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (19 неделя 2007 года):

    12:20

    СофтИнформ: перевод печатной продукции в электронный вид:

    11:55

    MRV выпустила новую модификацию компактной платформы WDM серии LambdaDriver-400:

    11:46

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004R2 v.0.9.123.334:

    11:30

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.11.0.334:

    11:05

    Мультимедиа: Reaper v.1.855:

    10:40

    Резервное копирование: GRBackPro v.6.4.5:

    10:15

    Запись: FinalBurner Free v.1.16.0.110:

    09:50

    Утилиты: AceMoney v.3.9.4:

    09:25

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    09:05

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.94.24 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.96.85 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Philips, Plextor и Sony:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 мая):

    08:00

    Снижение цен и новые процессоры Intel - в день Пи:

    07:40

    SAPPHIRE TOXIC — пара HD2900 XT, охлаждаемых водой + игра Half Life II Episode 2:

    03:08

    Ноутбук ASUS Lamborghini VX2S: ближе к прообразу, чем когда бы то ни было:

    01:35

    Buffalo TeraStation Live – первое сетевое хранилище объемом 3 Тб для домашних пользователей:

    00:51

    Intel: процессор-флагман QX6800 обновляется до нового степпинга G-0:

    00:37

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