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    28 апреля 2017

    Умная акустическая система Harman Kardon Invoke будет поддерживать Cortana и музыкальные потоковые сервисы: Умная АС Harman Kardon Invoke может быть представлена в следующем месяце

    19:3511

    Планшет Acer Switch 5 комплектуется процессорами Intel Kaby Lake и работает бесшумно: Acer Switch 5 получил фирменную систему охлаждения Acer LiquidLoop

    19:2516

    В основе умных часов Acer Leap Ware лежат микросхемы MediaTek MT2523 и MT2511: Умные часы Acer Leap Ware стоят 140 долларов

    19:232

    В линейку ноутбуков Acer Swift 3 вошли две модели: Acer Swift 3 появятся в России в третьем квартале

    18:252

    Ответный ход: ASML подает иски против Nikon: ASML обвиняет Nikon в нарушении патентов

    16:455

    Компактный ноутбук Acer Swift 1 построен на платформе Intel Apollo Lake и заключен в металлический корпус: В Acer Swift 1 используются SoC Intel Celeron N3350 и Pentium N4200

    16:056

    Стала известна цена и срок начала продаж внешних накопителей Seagate DJI Fly Drive: Накопитель Fly Drive позиционируется как средство для быстрого переноса и хранения материалов, отснятых с помощью дрона

    15:532

    Acer Predator Helios 300 – линейка игровых ноутбуков с четырехъядерными CPU Intel и 3D-картами Nvidia: В серии ноутбуков Acer Predator Helios 300 две модели - с экранами диагональю 15,6 и 17,3 дюйма

    15:402

    Vivo V5s оказался слегка улучшенной версией прошлогоднего смартфона V5: Vivo V5s получил больше встроенной памяти и сохранил фронтальную 20-мегапиксельную камеру

    15:151

    Acer Predator Triton 700 – довольно тонкий и легкий, но совсем не дешевый игровой ноутбук: Acer Predator Triton 700 удивляет компоновкой рабочей панели и... ценой

    14:558

    Первая фотография чехла для смартфона iPhone 8 подтверждает наличие сдвоенной камеры и отсутствие сканера отпечатков пальцев на задней панели: В нижней части чехла видны вырезы для двух громкоговорителей, кнопки регулировки громкости находятся на левом торце

    13:3011

    HTC опубликовала новый рекламный ролик смартфона HTC U 11: Видеоролик заканчивается слоганом, который звучит как Squeeze the Brilliant U.

    13:222

    Операционная прибыль MediaTek снизилась примерно на 70%: Операционная прибыль компании за первый квартал составила 39,9 млн долларов, что на 69,6% меньше, чем кварталом ранее

    13:111

    Samsung подтвердила, что Galaxy Note8 выйдет во второй половине года: Представитель Samsung добавил, что компания также проведет оптимизацию своей продуктовой линейки

    13:0014

    Опубликован отчет Intel за первый квартал 2017 года: Доход Intel в первом квартале 2017 года составил 14,8 млрд долларов

    12:594

    Смартфон Meizu E2 собрал более 3 млн предзаказов за двое суток: Смартфон получил непривычное исполнение светодиодной вспышки основной камеры

    12:47

    Драйвер AMD для процессоров Ryzen, добавляющий новый профиль энергопотребления, стал частью официального пакета драйверов чипсета: AMD обновила драйвер для новых чипсетов

    12:45

    Компания Kinefinity представила переходник для установки объективов с креплением Sony E на камеру Terra: Камера Terra — самая маленькая камера формата Super 35

    12:37

    Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone: Купить BlackBerry Keyone уже можно в Великобритании

    12:258

    Камера YI 360 VR позволяет снимать сферическое видео с разрешением 5,7К и кадровой частотой 30 к/с: Доступ к функциям и настройкам YI 360 VR представляют органы управления на корпусе устройства и мобильное приложение

    12:113

    Смартфон Oppo F3 со сдвоенной фронтальной камерой засветился в видеоролике: Устройство работает под управлением Android 6.0 Marshmallow с графической оболочкой Color OS 3.0

    11:52

    Смартфоны Google Pixel 2 и XL 2 могут выйти раньше, чем ожидалось: Один из разработчиков Google слил в сеть информацию о том, что он уже тестирует смартфон Google Pixel 2

    11:433

    В первый же год консоль Nintendo Switch может обойти Wii U по суммарным продажам за пять лет: Компания Nintendo отчиталась о том, как для нее завершился первый квартал этого года

    11:221

    Ресивер Pioneer VSX-LX302 с поддержкой Dolby Atmos обеспечивает до 170 Вт мощности, но только в монофоническом режиме: Ресивер Pioneer VSX-LX302 может работать в домашней сети по самым разнообразным протоколам

    11:2212

    Выручка Sony за год составила 67,9 млрд долларов: Sony отчиталась за 2016 финансовый год

    11:157

    Смартфон Blu R1 Plus стоимостью $140 оснащен емким аккумулятором: Смартфон Blu R1 Plus построен на однокристальной системе MediaTek MT6737

    11:14

    Подразделение Samsung SDI продолжает нести убытки: По прогнозу аналитиков самой компании, ситуация для нее улучшится во втором квартале

    11:0613

    Холдинг Alphabet существенно нарастил выручку и прибыль: Alphabet отчитался за первый квартал 2017 года

    11:00

    Продажи Amazon в первом квартале 2017 года достигли 35,7 млрд долларов, за год увеличившись на 23%: Компания Amazon отчиталась за первый квартал 2017 года

    10:581

    Фото дня: беспилотный автомобиль Apple: Apple использует в качестве беспилотного автомобиля Lexus

    10:5215

    Apple планирует запустить сервис денежных переводов: Представители Apple и Visa отказались комментировать сообщение

    10:4112

    Появились результаты теста Geekbench, приписываемые SoC Apple A11: SoC Apple A11 служит основой новых смартфонов Apple iPhone

    10:2830

    Noctua предложит бесплатные крепления для процессоров Intel в исполнении LGA2066: Большинство новых процессорных охладителей Noctua уже совместимо с процессорами Intel Skylake-X и Kaby Lake-X

    10:102

    Восьмидюймовый планшет Huawei замечен в базе данных TENAA: Предположительно, речь может идти о Mediapad M3 Lite или T3

    10:011

    Компьютерный корпус X2 T6 рассчитан на платы типоразмера ATX : В корпусе X2 T6 помещаются карты расширения длиной до 305 мм

    09:402

    Обновление для смартфонов Samsung Galaxy S8, призванное решить проблему красноватого экрана, начало распространяться в Южной Корее: Samsung начала распространять обновление для Galaxy S8

    08:0057

    Один из исполнительных директоров Google покинул компанию ради возвращения в Amazon: Дэвид Фостер вернулся в Amazon, покинув Google

    07:303

    Одноплатный ПК Hardkernel Odroid-XU4Q на базе SoC Exynos 5422 получил пассивное охлаждение: Плата Hardkernel Odroid-XU4Q чуть уступает в производительности предшественнику с кулером

    07:166

    Рынок смартфонов продолжает расти только благодаря трём китайским компаниям: Рынок смартфонов в прошлом квартале вырос на 4,3%

    07:0021

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