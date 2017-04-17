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    17 апреля 2017

    Tesla ощутимо снизила цену автомобиля Model S 75 и добавила ему опций: Model S 75 стала дешевле и теперь лучше оснащена

    20:0022

    AGM A1Q — защищённый смартфон с Android Nougat и ценой 130 долларов: Смартфон AGM A1Q получил 3 ГБ ОЗУ

    19:288

    Asus ROG Strix B250G Gaming и Strix B250H Gaming – системные платы для игровых ПК начального уровня: Asus ROG Strix B250G Gaming и Strix B250H Gaming отличаются типоразмером

    19:101

    Частота ядра видеокарты Colorful iGame GTX 1080 Ti Vulcan X OC достигает 2 ГГц: Colorful представила монструозную видеокарту iGame GTX 1080 Ti Vulcan X OC

    18:355

    Google Hire — новый сервис, который поможет компаниям найти сотрудников: Google запускает новый сервис Hire

    18:206

    Ноутбук Origin EON15-S оснащён видеокартой GeForce GTX 1050 Ti и оценивается в 1000 долларов: Origin EON15-S — самый дешёвый ноутбук компании

    17:397

    Индийские производители смартфонов требуют от правительства введения пошлин на китайские аппараты : Производители смартфонов из Индии ожидают защиты правительства

    17:2111

    Новое видео позволяет увидеть различия между смартфонами Moto C и Moto C Plus: Moto C и Moto C Plus будут очень похожи

    16:453

    Выпущено приложение для обновленной камеры Samsung Gear 360: Приложение позволяет владельцам смартфонов Samsung подключаться к камере, осуществлять удаленную запись и просмотр материалов, а также сохранять их на смартфон

    16:08

    HP обновила ноутбуки серий Pavilion и Pavilion x360: Новые HP Pavilion и Pavilion x360 поступят в продажу в мае-июне

    15:553

    Ассортимент Goodram пополнили модули памяти IRDM DDR4: Модули IRDM DDR4 выпускаются объемом 4 и 8 ГБ

    14:309

    Gigabyte и ASRock рассчитывают в этом году нарастить продажи серверных системных плат: Компания Gigabyte давно работает в серверном сегменте, в частности, выпуская платы для серверов Google

    14:201

    Названа дата анонса камеры Panasonic Lumix DC-TZ90: Одновременно с камерой Lumix DC-TZ90 будет представлен объектив Leica 8-18mm f/2.8-4.0

    13:571

    Специалистами Toshiba создан компактный преобразователь для домашних солнечных батарей : Выходная мощность преобразователя, показанного Toshiba, составляет 250 Вт

    13:505

    Опубликованы первый чертеж и новые изображения смартфона iPhone 8: Слева и справа от разговорного динамика располагаются несколько отверстий, за которыми скрываются датчики освещенности и приближения, микрофон и 3D-камера

    13:3732

    Из-за отключения электроэнергии в технопарке на юге Тайваня пострадало не менее десяти производителей: Поломка трансформатора привела к отключению электроэнергии на час

    13:2311

    Самым популярным смартфоном Samsung в США остается Galaxy S5, следом идет Galaxy S7: Выход Galaxy S8 в разных странах мира состоится уже на этой неделе

    13:164

    Система охлаждения видеокарты Asus ROG Strix RX 580 Gaming насчитывает три вентилятора: Asus ROG Strix RX 580 Gaming оснащена таким же кулером, как и ROG Strix RX480 Gaming

    13:15

    Samsung и ее партнеры первое время будут являться эксклюзивными поставщиками комплектующих для iPhone 8: Applе будет стараться расширить список поставщиков, однако первое время доминировать будут Samsung и ее партнеры

    13:0818

    Китайская фабрика UMC получила заказы MediaTek и Spreadtrum: Предприятие в Сямыне выпускает продукцию по нормам 40 нм

    13:03

    Samsung возглавила список компаний, в которых хотят работать корейцы: Второе место с результатом 10,2% занимает автомобильная компания Hyundai Motor

    12:453

    Опубликованы изображения смартфона Xiaomi Mi Max 2: Фотографии подтверждают наличие разъема 3,5 мм на верхнем торце, а также USB-C на нижнем

    12:10

    Новое фото смартфона Meizu E2 демонстрирует аппарат, очень похожий на устройства Apple, Oppo и Vivo : Meizu E2 может быть похож на iPhone

    12:073

    Samsung обвинили в завышении данных о предзаказах смартфона Galaxy S8: Samsung Galaxy S8 поступит в продажу в конце недели

    11:5821

    Японские ученые предложили новую структуру солнечных батарей с эффективностью более 50%: Повышение эффективности позволит получать ту же мощность с меньшей площади

    11:5513

    Фотография прототипа смартфона Samsung Galaxy S8+ подтверждает, что компания работала над сдвоенной камерой для флагманов: Samsung Galaxy S8+ всё-таки мог получить двойную камеру

    11:551

    Apple начала менять iPad четвертого поколения на iPad Air 2: Похоже, у Apple закончились iPad четвертого поколения

    11:4223

    Nissan Motor создает свой автопилот : В 2020 году самоуправляемые автомобили Nissan должны появиться в городах на дорогах общего пользования

    11:322

    Тайваньская компания PTI покупает японское предприятие Micron по тестированию и упаковке чипов: Кроме того, PTI получит контроль над Tera Probe

    11:251

    В первом квартале было отгружено почти 60 млн дисплеев для телевизоров: Крупнейшим поставщиком телевизионных панелей стала компания LG Display

    11:207

    Huawei может уйти с некоторых рынков, где доля компании в сегменте смартфонов ниже 10%: Huawei сконцентрируется на тех рынках, где компания уже успешна

    11:20

    LeEco лишилась своего главного специалиста по финансам : LeEco продолжает разрушаться

    10:541

    В этом году наиболее распространенной архитектурой памяти DRAM станет DDR4: IC Insights прогнозирует рост рынка DRAM в 2017 году на 39% по сравнению с 2016 годом

    10:526

    Появилось первое фото смартфона HTC U: Смартфон HTC U выглядит не так, как на январском видео

    10:42

    Foxconn поможет Sharp вернуться на рынок ПК: У компании Sharp есть опыт работы на рынке ПК

    10:272

    Одна из исследовательских команд Alphabet создала носимое устройство для отслеживания показателей жизнедеятельности человека: Verily Life Sciences рассказала о медицинских часах Study Watch

    08:006

    Смартфоны Moto E4 и Moto E4 Plus будут отличаться не только ёмкостью аккумулятора, но и размером экрана: Moto E4 и Moto E4 Plus появятся в ближайшее время

    07:304

    GPU видеокарты Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR будет работать на частоте до 1439 МГц: Появились изображения карт Radeon RX 580 и RX 570 в оригинальном исполнении

    07:004

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