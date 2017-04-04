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    4 апреля 2017

    Apple разрабатывает полностью новый модульный ПК Mac Pro, профессиональный моноблок iMac Pro, а также вернётся к выпуску мониторов: Apple выпустит в следующем году совершенно новый Mac Pro

    19:4659

    Звание носителя лучшего дисплея для смартфонов снова досталось аппарату Samsung: Galaxy S8 получил лучший дисплей по мнению DisplayMate

    19:16105

    Alcatel Flash — смартфон с четырьмя камерами и двумя вспышками: Alcatel Flash получил две двойных камеры

    18:166

    Впервые с момента анонса Apple обновила ПК Mac Pro, но не стоит ожидать новых CPU или GPU: Младшие Apple Mac Pro стали мощнее за те же деньги

    17:5233

    Аналитики пророчат Samsung рекордную прибыль по итогам текущего квартала: Смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+ помогу Samsung побить рекорд по прибыли

    17:129

    ColorWare предлагает покупателям разукрасить консоль Nintendo Switch: ColorWare предлагает тысячи вариантов оформления Nintendo Switch

    16:541

    Появились результаты тестирования CPU Ryzen 5 1600: CPU Ryzen 5 1600 протестировали в разных тестах

    16:1820

    Складной смартфон Samsung не стоит ожидать ранее 2019 года: Samsung не выпустит гибкий смартфон в этом или следующем году

    15:1914

    В операционной системе Tizen найдено 40 новых уязвимостей: Tizen — самая дырявая мобильная ОС

    14:595

    Процессор Ryzen 5 1400 испытали ещё несколькими тестами: Ryzen 5 1400 протестировали в нескольких приложениях

    14:282

    Некоторые онлайн-магазины уже предлагают новые адаптеры Radeon RX 500: Карты Radeon RX 500 пока предлагают по очень высоким ценам

    14:121

    Наборы Aqua Computer kryoM.2 micro и kryoM.2 evo призваны охладить SSD с интерфейсом M.2: Основой комплектов Aqua Computer kryoM.2 micro и kryoM.2 evo стали алюминиевые радиаторы

    12:401

    Планшет Cube iWork 3X похож на Microsoft Surface Pro 4, только стоит в несколько раз меньше: Планшет Cube iWork 3X оценили в 290 долларов

    11:548

    Смартфон YotaPhone 3 будет представлен летом нынешнего года: До анонса смартфона YotaPhone 3 осталось несколько месяцев

    11:3413

    RuTracker искренне благодарен Роскомнадзору за «вечный бан»: «Если честно, то блокировка значительно облегчила нам жизнь»

    10:5852

    Системная плата MSI X370 Gaming Pro Carbon AC получила адаптер Wi-Fi с поддержкой MU-MIMO: Сетевая часть платы MSI X370 Gaming Pro Carbon AC базируется на контроллерах Intel

    10:575

    Владимир Путин заявил, что «расхристанной квазисвободы» в российском интернете больше не будет: Президент отметил, что многие давно требуют ужесточения мер контроля распространения информации в Сети

    10:33109

    Преемник Huawei Matebook получил Core i5-7200U и 8 ГБ ОЗУ: В однопоточном тесте устройство набрало 3651 балл, в многопоточном — 6738 баллов

    10:24

    Samsung может отгрузить Apple от 70 до 95 млн панелей OLED для смартфонов iPhone в этом году:

    10:0926

    Изображения чехла для смартфона Xiaomi Mi6 подтверждают наличие сдвоенной камеры и не только: Изображения подтверждают наличие сдвоенной камеры на задней панели, разъема USB-C, а также отсутствие разъема 3,5 мм для подключения наушников

    09:2515

    Опубликованы характеристики и цены планшетов Huawei MediaPad T3 и M3 Lite 10: Все новые планшеты будут оснащены однокристальными системами MediaTek

    09:043

    Модульный смартфон Fairphone 2 получит обновление до Android 6.0 Marshmallow: Точная дата выпуска обновления пока не сообщается

    08:53

    Apple делает собственный GPU для iPhone и iPad, акции Imagination Technologies рухнули на 67%: Компания Imagination Technologies занималась поставками графических процессоров для смартфонов iPhone

    08:3576

    LG увеличила численность штата в подразделении смартфонов: LG G6 должен помочь соответствующему подразделению компании вновь начать получать прибыль

    08:232

    Samsung тратит на исследования и разработки почти в 4 раза больше, чем LG : В 2016 году Samsung потратила на исследования и разработки $13,2 млрд

    08:098

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