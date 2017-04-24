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    24 апреля 2017

    Смартфон Leagoo T-MIX похож на Xiaomi Mi Mix только внешне: Leagoo T-MIX построен на SoC MediaTek MT6750T

    21:255

    Два глаза хорошо, а четыре – лучше: смартфон Oukitel U22 оснащен четырьмя камерами: Oukitel U22 может стать самым дешевым телефоном с четырьмя камерами

    20:3015

    Vkworld S3 — 50-долларовый смартфон с гостевым режимом, дисплеем AOC и ОС Android 7.0: В продажу устройство поступит в ближайшие дни

    19:425

    Bluboo S1 – еще один клон смартфона Xiaomi Mi Mix: Bluboo S1 поступит в продажу к началу лета

    19:402

    Ускоритель AMD Radeon Pro Duo получил два GPU Polaris 10 : Продажи Radeon Pro Duo должны начаться в конце мая по цене $999

    18:5818

    Представлен смартфон Gionee M6S Plus с 6 ГБ оперативной памяти: В Китае продажи Gionee M6S Plus начнутся 2 мая

    18:414

    В Гонконге показали смартфон Doogee MIX, похожий на Xiaomi Mi Mix: Doogee MIX построен на SoC MediaTek Helio P25 и оснащен экраном AMOLED

    18:3511

    Nikon обвиняет ASML и Carl Zeiss в нарушении патентов: По мнению Nikon, нарушены патенты, касающиеся использования литографической технологии в производстве полупроводниковой продукции

    18:2210

    Поставки системных плат в этом году сократятся более чем на 10%: В прошлом году было отгружено менее 50 млн плат

    17:5538

    Toshiba хочет отделить четыре направления деятельности: Разделение призвано уберечь прибыльные направления деятельности от негативного эффекта банкротства Westinghouse Electric

    15:297

    3D-карты Galax GTX 1080 Ti EXOC White и KFA2 GTX 1080 Ti EXOC White разогнаны производителем и окрашены в белый цвет: Различие между Galax GTX 1080 Ti EXOC White и KFA2 GTX 1080 Ti EXOC White заключается только в оформлении упаковки

    14:593

    Шасси Akitio Node Lite с портом Thunderbolt 3 предназначено для внешнего подключения карт с интерфейсом PCIe: Продажи Akitio Node Lite начнутся в конце квартала по цене $270

    14:427

    Samsung и Qualcomm работают над SoC Snapdragon 845 : Напомним, однокристальную систему Snapdragon 835 производит Samsung с использованием 10-нанометрового технологического процесса

    12:0746

    Подсветка для унитаза IllumiBowl Anti-Germ борется с микробами: На данной стадии IllumiBowl Anti-Germ предлагается всего за 10 долларов

    10:5727

    Yeston оснащает 3D-карту Radeon RX 580 GameAce охладителем с тремя вентиляторами: Память 3D-карты Yeston Radeon RX 580 GameAce работает на эффективной частоте 8 ГГц

    10:512

    Apple извинилась за ошибочную рассылку писем с известием об отмене подписки iCloud: Подобные «»письма счастья» получили, в основном, подписчики, которые имеют доступ к 50 ГБ облачного пространства

    10:4220

    Apple получила патент на электронное устройство с гибким дисплеем в форме свитка: Устройство состоит из двух частей, соединенных дисплеем

    10:2031

    Фотогалерея дня: смартфон iPhone 8: Также был опубликован более точный чертеж устройства.

    10:0773

    Verizon закупит у Corning оптоволокна более чем на миллиард долларов: В Verizon расширение оптоволоконной инфраструктуры считают критически важным для развертывания беспроводной сети 5G

    10:0010

    Смартфон Samsung Galaxy Note8 может быть представлен на IFA 2017: Глава IFA добавил, что в этом году у Samsung будет самый большой стенд за все время проведения мероприятия

    09:516

    Ожидается, что смартфон Samsung Galaxy S8+ опередит по продажам младшую версию: Все больше пользователей предпочитают устройства с большими дисплеями для игр и видеоконтента

    09:36

    Vivo X9S Plus может стать первым смартфоном с SoC Snapdragon 660 и двумя сдвоенными камерами: Snapdragon 660 производится с использованием 14-нанометрового технологического процесса

    09:30

    Владельцем Ixia стала компания Keysight Technologies: Сделка оценивается в 1,6 млрд долларов

    09:30

    Начались продажи игровых мини-ПК Asus VivoPC X, поддерживающих гарнитуры виртуальной реальности: Конфигурация Asus VivoPC X включает четырехъядерный процессор Intel Core i5 7300HQ

    09:009

    Первая партия Xiaomi Mi 6 будет включать всего 80 тыс. смартфонов: Только в магазине JD.com зарегистрировано более 800 тыс. предварительных заказов

    08:391

    Линейку сопроцессоров Intel Xeon Phi x200 пополнили модели Xeon Phi 7220A, Xeon Phi 7220P и Xeon Phi 7240P: Intel расширяет ассортимент сопроцессоров Knights Landing

    08:3024

    Sennheiser и Samsung выпустят умную гарнитуру Ambeo для устройств с ОС Android : Sennheiser также не скрывает свою заинтересованность в игровой индустрии, намереваясь представлять новые продукты для геймеров

    08:248

    LG Uplus представила умное биде: В ближайшее время компания представит до 50 устройств Интернета вещей для ванной комнаты и дома в целом

    08:0721

    В тесте Geekbench замечен смартфон Samsung Galaxy J3 (2017) на SoC Exynos 7570: Аппарат с каталожным номером SM-J330F оснащен пятидюймовым дисплеем

    08:00

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