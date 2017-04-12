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    12 апреля 2017

    Galax GeForce GTX 1070 Katana — единственная в мире однослотовая модель GTX 1070, которая ещё и разогнана производителем: Galax представила видеокарту GeForce GTX 1070 Katana

    18:409

    Трекер активности Garmin vivosmart 3 умеет определять уровень максимального потребления кислорода: Garmin vivosmart 3 стоит 140 долларов

    18:078

    Серия EVGA B3 включает блоки питания мощностью от 450 до 850 Вт: Блоки питания EVGA B3 имеют сертификат 80 Plus Bronze

    17:387

    Смартфон HTC One X10 будет наделён ёмким аккумулятором, но до сих пор неизвестно, когда же его анонсируют: Смартфон HTC One X10 будет выделяться аккумулятором

    17:125

    Системные платы Biostar A320MH PRO и A320MD PRO рассчитаны на процессоры AMD в исполнении AM4: Платы Biostar A320MH PRO и A320MD PRO выполнены в типоразмере mATX

    17:085

    Видеокарты Radeon RX 500 представят 18 апреля: Оригинальные модели Radeon RX 580 должны появиться сразу после анонса

    17:026

    Asus GeForce GTX 1060 3 GB Phoenix – относительно компактный вариант видеокарты GeForce GTX 1060: Asus GeForce GTX 1060 3 GB Phoenix работает на стандартных частотах

    16:555

    Серия изображений дает представление о внешнем виде 3D-карты MSI GeForce GTX 1080 Gaming X Plus : Конструкция системы охлаждения 3D-карты MSI GeForce GTX 1080 Gaming X Plus включает два вентилятора

    16:415

    Датчик изображения Sony IMX390CQV для автомобильных камер поддерживает HDR и подавляет мерцание светодиодов в кадре: Динамический диапазон датчика изображения Sony IMX390CQV достигает 120 дБ

    16:302

    Появилась информация о ценах на 3D-карты AMD Radeon RX 580 и 570: Названы цены на 3D-карты AMD Radeon RX 580 и 570 в Европе

    16:1813

    Поддержка ОС Microsoft Windows Vista прекращена: Разработчик поддерживал ОС Windows Vista в течение десяти лет

    15:2343

    Появились изображения смартфонов Moto Z2, Moto E4, Moto C Plus и Moto C : Смартфон Moto Z2 сохранит очень тонкий корпус

    15:133

    Аналитики Gartner зафиксировали сокращение продаж ПК на 2,4% в первом квартале 2017 года : Крупнейшим производителем ПК по итогам квартала является Lenovo

    15:053

    Рынок виртуальной реальности к 2021 году достигнет почти 75 млрд долларов: Greenlight Insights оценили рынок VR

    15:045

    Компания Ricoh может полностью отказаться от выпуска потребительских камер, занявшись автомобильными решениями: Ricoh, возможно, прекратит выпускать цифровые и зеркальные камеры

    14:445

    Появились изображения 3D-карт XFX Radeon RX 580 и 570: Обе 3D-карты будут занимать в корпусе ПК по два слота

    14:07

    Virtium удваивает объем промышленных SSD StorFly CE и StorFly XE: Модель StorFly CE на основе памяти MLC теперь доступна объемом 2 ТБ, модель StorFly XE на основе памяти iMLC — объемом 1 ТБ

    13:56

    Toshiba отчиталась об огромных квартальных убытках: Toshiba опубликовала отчёт по итогам третьего квартала 2016 финансового года

    13:485

    Phison ожидает в этом квартале «коррекцию» цен на флэш-память типа NAND: Рост цен возобновится в третьем квартале

    13:33

    В основе смартфона Alcatel Idol 5 будет лежать SoC Snapdragon 625: Alcatel Idol 5 будет почти полной копией Idol 5S

    11:551

    GoPro готова принимать старые и даже поломанные экшн-камеры в зачёт при покупке новой: GoPro предлагает программу TradeUp

    11:344

    Новый внешний накопитель G-Technology G-Drive оснащен портом USB-C : Накопитель поставляется отформатированным для использования совместно с компьютерами Apple

    11:25

    Владельцы ПК Apple получили возможность использования видеокарт на основе GPU Pascal: Nvidia выпустила бета-версию драйвера для видеокарт на GPU Pascal, предназначенную для macOS

    11:2344

    Умные часы Veldt учитывают количество солнечного света, получаемого пользователем: Серийный выпуск устройств должен начаться в декабре

    11:132

    В первом квартале рынок традиционных ПК впервые за пять лет показал рост. В основном благодаря компании HP: HP смогла существенно нарастить продажи ПК

    11:04

    Промышленность сформулировала первые функциональные требования к инструментам дополненной реальности: В разработке приняли участие 65 представителей отрасли, включая Lockheed Martin, Caterpillar и Procter & Gamble

    10:581

    По слухам, LeEco сократит штат американского подразделения более чем на треть: В данный момент в американском подразделении LeEco числятся 475 человек, 175 из которых лишатся своих рабочих мест в ближайшее время

    10:493

    Смартфон Samsung Galaxy S8 появится в США и Европе без поддержки Bixby: Причина заключается в определенных задержках, которые были выявлены в работе англоязычной версии Bixby

    10:3611

    Изогнутый дисплей Philips 349X7FJEW может одновременно показывать сигнал с двух разных ПК: Монитор Philips 349X7FJEW основан на матрице VA

    10:368

    В серию Adata Premier ONE UHS-II U3 Class 10 вошли карты памяти объемом до 256 ГБ: В картах памяти Adata Premier ONE UHS-II U3 используется флэш-память типа 3D MLC

    10:301

    Samsung откроет крупнейший в мире завод по производству полупроводников уже в июле 2017: Постройка завода началась в 2015 году, Samsung вложила в него около 13,6 млрд долларов

    10:051

    Анонсирована электронная книга Sony DPT-RP1 с экраном E Ink разрешением 2200 х 1650 пикселей: Sony DPT-RP1 стала легче и компактнее предшественницы

    09:5518

    Опубликованы реальные фотографии безрамочного смартфона Elephone S8: Свежие фотографии демонстрируют нам устройство с практическим такими же рамками, как у Xiaomi Mi Mix

    09:517

    В июне смартфон LG G6 может получить технологию трехмерного сканирования лиц: Программное обеспечение OezFR использует не более 5 МБ памяти

    09:4114

    Смартфон Meizu E2 представят 26 апреля: Характеристики Meizu E2 не сообщаются

    09:29

    Стали известны характеристики смартфона Moto E4: Moto E4 построен на SoC MediaTek MT6737M

    09:254

    В новой линейке Moto будет три смартфона: Moto C 3G, Moto C 4G и Moto C Plus: Смартфон Moto C Plus получит экран HD

    09:00

    Truly Exquisite предлагает украшенные золотом и платиной смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+: Пользователям доступны три варианта (24-каратное золото, платина или 18-каратное розовое золото)

    08:4310

    76% американских подростков являются владельцами смартфонов iPhone: В опросе приняли участие 5500 человек, средний возраст которых составил 16 лет

    08:21142

    Анонсирован смартфон LeEco Le Pro 3 AI Edition стоимостью от $260: Базовая версия LeEco Le Pro 3 AI Edition стоимостью 260 долларов получит 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также однокристальную систему Helio X23

    08:124

    Опубликованы изображения безрамочного смартфона Elephone, экран которого имеет соотношение сторон 18:9: Устройство лишено фронтальной камеры

    08:0210

    Misfit Flare — минималистичный недорогой трекер активности, который умеет больше, чем от него ожидаешь: Трекер активности Misfit Flare стоит 60 долларов

    08:001

    Huawei готовит сразу три новых мобильных ПК MateBook: Huawei выпустит ноутбуки MateBook E, MateBook D и MateBook X

    07:302

    Игровая приставка Project Scorpio будет поддерживать AMD FreeSync 2 и HDMI 2.1: Консоль Project Scorpio будет поддерживать адаптивную кадровую частоту

    07:005

    Системная плата MSI A320M Grenade типоразмера Micro-ATX создана для ЦП AMD Ryzen: В основе платы MSI A320M Grenade лежит бюджетный чипсет AMD

    00:155

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