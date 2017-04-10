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    10 апреля 2017

    Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в США: Ранее это звание принадлежало GM

    23:3785

    Super Cruise — ответ GM на автопилот Tesla: Первым технологию Super Cruise получит автомобиль Cadillac CT6

    21:368

    Чехол для наушников Apple AirPods однажды может стать беспроводным зарядным устройством для Apple Watch и iPhone: Ключевым элементом изобретения, как несложно догадаться, является беспроводное зарядное устройство

    21:0826

    По прогнозу Gartner, в 2017 году расходы на информационные технологии вырастут на 1,4%: Продажи устройств вырастут на 1,7%, до 645 млрд долларов

    20:55

    AMD приобретает интеллектуальную собственность Nitero в области «беспроводной виртуальной реальности»: Компания Nitero разработала микросхему для управления фазовой антенной решеткой в диапазоне 60 ГГц

    20:213

    Foxconn предложила Toshiba за её полупроводниковый бизнес 27 млрд долларов: Foxconn может купить полупроводниковый бизнес Toshiba за 27 млрд долларов

    19:236

    Начались продажи графических ускорителей Nvidia Tesla P100 с памятью HBM2: Одна из особенностей Tesla P100 заключается в использовании памяти HBM2

    19:1715

    В рейтинге лучших производителей ноутбуков по версии Laptop Mag компания Apple опустилась с первого на пятое место: Laptop Mag считает, что новые ноутбуки Apple недостаточно хороши

    19:1049

    Смартфон Xiaomi Mi6 будет представлен уже завтра: Xiaomi Mi6 покажут завтра утром

    18:4911

    E Ink и Sony организовали совместное предприятие: В совет директоров СП вошли представители E Ink и Sony Semiconductor Solutions

    18:245

    Анонс платформы Intel X299 Basin Falls ожидается в июне: Процессоры Intel Skylake-X и Kabylake-X выйдут раньше, чем ожидалось

    17:4215

    Расходы на роботов в Китае к 2020 году вырастут до 59,4 млрд долларов: Специалисты IDC полагают, что в ближайшие годы продажи рынок в Китае удвоятся

    17:152

    Представлена спецификация MIPI CSI-2 v2.0: Интерфейс CSI-2 теперь годится не только для камер

    16:52

    Первые тестовые автомобили Tesla Model 3 стали замечать на дорогах общего пользования: Tesla Model 3 не получит комбинации приборов перед рулём

    14:3089

    Google хочет вложить почти 1 млрд долларов в LG Display для расширения производства панелей OLED для смартфонов : Google хочет помочь LG нарастить выпуск панелей OLED для смартфонов

    14:205

    Смартфон Samsung Galaxy S8 уже опережает Galaxy S7 по предзаказам в 5,5 раза: Samsung Galaxy S8 поступит в продажу 21 апреля

    12:3124

    LG принадлежит 67% рынка мониторов с соотношением сторон 21:9: LG лидирует на этом рынке четвертый год подряд

    12:172

    Кофейный столик со встроенной игрой Pong предлагается за $1100: Разработчики использовали не электронный дисплей, а электромоторы, магнитное поле и физические «ракетки»

    11:577

    Смартфон Meizu Pro 7 представят в этом месяце: Цена Meizu Pro 6S недавно была снижена на 30 долларов

    11:37

    Смартфону Xiaomi Mi Max 2 приписывают датчик изображения Sony IMX378 и аккумулятор емкостью 5000 мА•ч: Цена Xiaomi Mi Max 2 составит от 220 до 250 долларов

    11:256

    SK Hynix представила первую 72-слойную флэш-память 3D-NAND: Для изготовления новой памяти используется существующее серийное производство

    10:506

    Ford создала колыбель, которая воссоздает ощущения, возникающие при поездке на автомобиле: Компания Ford создала концепт колыбель под названием Max Motor Dreams

    10:4815

    Команда McLaren печатает запчасти для болидов «Формулы-1» на 3D-принтерах: Использование 3D-принтеров позволяет не только снизить время производства деталей, но и уменьшить массу автомобиля

    10:3515

    Фотогалерея дня: видеокарта PowerColor Red Devil Radeon RX 580 Golden Sample: 3D-карта Red Devil Radeon RX 580 Golden Sample получит новый кулер

    10:1611

    Смартфону iPhone 8 приписывают разъем Smart Сonnector для беспроводной зарядки и VR: В работе устройств VR/AR будут каким-то образом задействованы телевизионная приставка Apple TV и технология AirPlay

    10:1513

    Cortana может помочь при установке Windows 10: В любой момент вы можете подкорректировать информацию, воспользовавшись мышью и клавиатурой

    10:0216

    Смартфон Oppo R6051 получил SoC Snapdragon 660, а также фронтальную камеру разрешением 20 Мп: Дисплей устройства имеет диагональ 5,5 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей

    09:301

    Римский суд запретил работу Uber в Италии: Uber не может больше работать в Италии

    09:1428

    Новый профиль энергопотребления AMD Ryzen Balanced решает проблемы с производительностью CPU Ryzen: AMD разработала для Ryzen новый профиль питания

    08:3045

    Смартфон Moto E4 Plus получит аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч: Смартфон Moto E4 Plus будет выделяться отличной автономностью

    08:00

    Мини-ПК Gigabyte Brix GB-EACE-3450 имеет габариты 105 х 165 х 27 мм, десяток портов и довольствуется пассивным охлаждением: ПК Gigabyte Brix GB-EACE-3450 основан на Celeron N3450

    07:306

    Скоро на рынок выйдет первый хромбук с гибридным процессором AMD: APU AMD пропишутся и в хромбуках

    07:007

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