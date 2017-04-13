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    13 апреля 2017

    Дрон DJI Phantom 4 Advanced оценен в $1349: У своего предшественника новый дрон унаследовал навигационные и прочие функции

    23:002

    Светодиодные лампы — единственный сегмент рынка осветительных приборов, где в ближайшие 10 лет ожидается рост : По прогнозу Navigant Research, к 2026 году поставки светодиодных ламп достигнут 784 млн штук

    22:2723

    Емкость аккумуляторной батареи смартфона HTC One X10 составит 4000 мА·ч: Ориентировочная стоимость HTC One X10 - $300

    21:205

    Panasonic готовит преемницу компактной фотокамере DC-TZ85, оснащенной 30-кратным зум-объективом: Новинка будет называться DC-TZ90

    20:552

    Ricoh не собирается прекращать выпуск потребительских камер: В Ricoh продолжают сосредотачивать усилия на продукции с высокой прибавочной стоимостью, включая камеры марок Pentax и GR

    18:592

    Microsoft показала гарнитуру VR производства Acer, которая будет стоить около 300 долларов: Потребительские гарнитуры VR под эгидой Microsoft стоит ожидать к концу года

    18:427

    Все новые смартфоны Apple iPhone в этом году получат 3 ГБ оперативной памяти и поддержку технологии быстрой зарядки: Apple наконец-то внедрит в iPhone быструю зарядку

    18:26145

    Частоты видеокарты HIS Radeon RX 570 IceQ X2 практически полностью соответствуют модели Radeon RX 470: Появились фото карты HIS Radeon RX 570 IceQ X2

    18:1514

    Смартфоны Micromax Evok Power и Evok Note оснащены аккумуляторными батареями емкостью 4000 мА·ч: Смартфоны построены на SoC MediaTek

    14:30

    Asustek и Gigabyte сократили поставки системных плат в первом квартале 2017 года: Надежды поставщиков системных плат и 3D-карт связаны с CPU AMD Ryzen и GPU AMD Vega

    13:205

    Энтузиаст потратил более $1000, собрав в Китае полностью функциональный iPhone 6s : От задумки до реализации ушло около двух месяцев

    13:0340

    Монитор Dell UP3017Q с 30-дюймовой панелью 4K OLED подешевел на $1500: Монитор Dell UP3017Q оснащен входами mDP 1.2 и HDMI 2.0, а также портом USB-C

    12:5732

    На следующей неделе ожидается анонс объектива Fujinon GF 23mm f/4 R LM WR: Технические данные объектива Fujinon GF 23mm f/4 R LM WR пока неизвестны

    12:372

    Samsung фиксирует рекордный уровень предзаказов на Galaxy S8 и хочет продавать восстановленные Galaxy Note7 в США [Обновлено]: В продажу смартфоны поступят через неделю

    12:2930

    TP-Link называет Deco M5 «первой полной системой Wi-Fi для всего дома»: В комплект TP-Link Deco M5 входит три блока

    12:143

    Samsung наняла бывшего главу отдела информационных технологий Министерства обороны США: Этот человек имеет большой опыт в области информационных технологий

    11:5811

    Sharp анонсирует продажи 70-дюймового дисплея 8K HDR и тюнера 8K : Ранее компания начала продажи 85-дюймовой модели по цене около $137 000

    11:5515

    Представлен смартфон Sharp Z3 с SoC Snapdragon 652 и 4 ГБ ОЗУ стоимостью $460: Основная камера оснащена системами фазового автофокуса, оптической стабилизации и 16-мегапиксельным датчиком изображения

    11:496

    Компания Wewow показала улучшенный вариант самого маленького стабилизатора для смартфонов : Одновременно представлена первая модель серии Atom

    11:303

    Trinity — пятидюймовый смартфон с Android и ПК с Windows в одном корпусе: Шейн Льюис планирует собрать 767 тыс. долларов и начать отправку Trinity в декабре этого года

    10:5612

    Qualcomm обязали заплатить BlackBerry 814,9 млн долларов: Окончательная сумма с учетом судебных издержек будет названа после следующего слушания

    10:539

    Корейский оператор KT внедряет технологию, которая позволяет существенно повысить время работы смартфонов: C-DRX позволяет увеличить время работы устройства без подзарядки примерно на 45%

    10:407

    Зеркальная камера среднего уровня Nikon D7500 унаследовала датчик модели D500 и поддерживает запись видео 4К: Nikon D7500 оценена в $1250

    10:3533

    Смартфон Apple iPhone 8 появится в продаже вовремя, но без одного из новшеств: Вполне вероятно, что Apple опередят китайские компании Huawei, Oppo и Vivo

    10:1644

    AnTuTu обновил рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности: Прошлогодний флагман Xiaomi Mi5, который вышел в марте 2016, занимает достойное шестое место

    09:5912

    Глава Huawei не видит смысла в умных часах: Eсли часы не могут предложить ничего такого, что уже предлагают смарфоны, то какой в них смысл

    09:4350

    Карты памяти Silicon Power Superior Pro и Elite достигли объема 256 ГБ: Представлены носители SP Superior Pro SDHC/SDXC UHS-I (U3) и SP Elite microSDHC/microSDXC UHS-I

    09:30

    CrucialTec запатентовала прозрачный дактилоскопический датчик: Запатентованная технология позволяет усилить чувствительность конкретной части дисплея смартфона для распознавания отпечатков пальцев

    09:24

    Смартфон LeEco Le Pro 3 AI Edition изъявили желание купить почти 5 млн человек за 24 часа: Устройство предлагается в двух версиях по цене 260 и 350 долларов

    09:002

    Всего за четыре месяца Huawei удалось реализовать 5 млн смартфонов Mate 9: Смартфон Mate 9 продаётся почти также хорошо, как P9 и P9 Plus

    08:001

    Фотогалерея дня: консоль Microsoft Project Scorpio для разработчиков: Версия приставки Microsoft Project Scorpio для разработчиков получила собственный дисплей

    07:309

    Смартфон Turing Phone всё ещё может увидеть свет, только теперь уже в виде другой модели, созданной в сотрудничестве с TCL : Turing Robotic Industries всё ещё надеется выйти на рынок смартфонов

    07:006

    Медиаплеер Zidoo X10 поддерживает воспроизведение меню дисков Blu-ray и 3D MVC: В ТВ-приставке Zidoo X10 использована SoC Realtek RTD1295

    00:554

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