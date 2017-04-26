  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    26 апреля 2017

    Zhong Yi Optics планирует выпуск двух светосильных объективов для камер среднеформатной системы Fujifilm GFX : Модель Speedmaster 65mm F1.4 спроектирована специально, а Speedmaster 85mm F1.2 уже выпускается с другими креплениями

    22:129

    Стала известна стоимость замены экрана Samsung Galaxy S8+ : В смартфоне Samsung Galaxy S8+ используются дорогие компоненты

    21:5556

    Водоблок EK Water Blocks EK-FB Asus M9A Monoblock охлаждает процессор и регуляторы напряжения платы Asus ROG Maximus IX Apex : Водоблок EK-FB Asus M9A Monoblock стоит около 120 евро

    20:051

    В однокорпусной системе Microchip SAM R30 микроконтроллер на ядре ARM Cortex M0+ объединен с радиочастотным блоком IEEE 802.15.4 : Решения на базе Microchip SAM R30 смогут работать без замены источника питания в течение нескольких лет

    19:552

    Анонс флагманской платформы Intel Basin Falls для высокопроизводительных настольных ПК состоится 30 мая: Процессоры и системные платы на чипсете Intel X299 поступят в продажу 26 июня

    19:5510

    Начались поставки накопителей на жестких магнитных дисках HGST Ultrastar He12 объемом 12 ТБ: В середине года должны начаться поставки накопителей объемом 14 ТБ

    19:0518

    Biostar подготовила свои варианты 3D-карт семейства AMD Radeon RX500: Все четыре модели работают на штатных частотах

    18:55

    Мощности UMC в минувшем квартале были загружены на 96%: Доход UMC за первый квартал 2017 года составил 1,24 млрд долларов

    18:024

    Число пользователей Instagram превысило 700 млн : Если темп роста сохранится, скоро число пользователей Instagram перевалит за 1 млрд

    17:42

    Uber планирует начать тестирование летающих такси в 2020 году: Развертывание сети летающих такси Uber начнется с Далласа и Дубая

    17:0513

    Intel Visual Compute Accelerator 2 — ускоритель для работы с видео и графикой, основанный на трёх процессорах Xeon E3-1500 v5: Ускоритель Intel Visual Compute Accelerator 2 использует GPU Iris Pro Graphics P580

    16:5217

    FaceSense — управление VR-гарнитурой с помощью мимики : Интерфейс FaceSense, созданный специалистами C-Lab, использует для взаимодействия пользователя с VR-гарнитурой биометрические данные

    16:40

    Список автомобилей с поддержкой Android Auto пополнился 13 моделями Chevrolet и Vauxhall: Chevrolet и Vauxhall внедряют поддержку Android Auto в новые автомобили

    16:32

    Microsoft начала распространение обновления Redstone 2 для Windows 10 Mobile: Windows 10 Mobile начала обновляться до Redstone 2

    16:237

    Компания Twitter нарастила пользовательскую базу, но всё ещё остаётся убыточной: Twitter отчиталась за первый квартал 2017 года

    16:043

    Анонсированы продажи VR-камер профессионального уровня Jaunt One : О начале продаж объявлено на выставке NAB 2017

    15:544

    Samsung покажет первые решения с новой памятью MRAM уже в следующем месяце: Память Samsung MRAM начнёт использоваться в серийных продуктах в следующем году

    15:5216

    Canon успешно завершила очередной квартал и повысила прогноз по итогам всего года: Canon отчиталась за первый квартал 2017 года

    15:372

    Компания Logitech отчиталась за 2017 финансовый год — рост розничных продаж оказался максимальным за последние шесть лет : 2017 год принес Logitech 2,21 млрд долларов дохода

    15:258

    Texas Instruments отчиталась о значительном увеличении прибыли: Texas Instruments отчиталась за первый квартал 2017 года

    15:251

    Представлен смартфон Meizu E2 : Смартфон Meizu E2 получил SoC Helio P20

    15:16

    Процессор Ryzen 7 1800X немного подешевел, но пока только в США : Процессор Ryzen 7 1800X в США предлагается за 470 долларов

    15:018

    Hitachi продаст дочернее предприятие Hitachi Kokusai Electric за 1,8 млрд долларов: Компанию Hitachi Kokusai Electric купят инвестиционные фонды

    14:512

    AMD не будет поддерживать SSD Intel Optane: Процессоры AMD не смогут работать с SSD Optane

    13:4828

    Представлен полнокадровый объектив SLR Magic Cine 25mm F1.4: В продаже объектив SLR Magic Cine 25mm F1.4 должен появиться в мае по цене $399

    13:44

    Завтра Xiaomi может представить фитнес-браслет Mi Band 3: Компания Xiaomi опубликовала рекламное изображение, на котором нам демонстрируют беугущего человека с каким-то трекером на запястье

    13:1510

    Некоторые системные платы MSI будут продаваться с установленными SSD Intel Optane: MSI добавила в комплект к некоторым системным платам SSD Optane

    13:0822

    Acer готовит к выпуску планшет Aspire Switch 3 Pro на платформе Intel Apollo Lake: В Acer Aspire Switch 3 Pro будет использована SoC Intel Pentium N4200

    12:50

    Lenovo ликвидирует бренд Zuk: Под брендом Zuk больше не выйдет ни одного смартфона

    12:309

    Huawei отвоевала у Oppo звание лидирующего поставщика смартфонов в Китае: Всего в первом квартале в Китае было отгружено 114 млн смартфонов

    12:162

    Nissan поможет Mobileye создавать карты высокой точности для беспилотных авто: Nissan возьмёт на вооружение Mobileye REM

    12:00

    Накопители Smart HRS-M1HC получили флэш-память MLC с ресурсом записи до 2000 ТБ: SSD Smart HRS-M1HC не рассчитаны на потребительский рынок

    11:576

    Восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 поступят в продажу в июне по цене около $620: Восстановленные смартфоны уже появились в базе данных организации Wi-Fi Alliance

    11:5620

    LG Display смогла заказать лишь один станок Canon Tokki, Samsung будет эксклюзивным поставщиком экранов OLED для iPhone 8 до 2019 года: В такой ситуации LG Display пробует наладить производство с использованием оборудования корейской компании Sunic System

    11:3647

    Диагональ монитора LG 43UD79-B равняется 42,5 дюйма: Несмотря на впечатляющий размер, высокое разрешение и большое количество портов, LG 43UD79-B не будет дорогим

    11:259

    Виртуальная кнопка Home не вредит дисплею смартфона Samsung Galaxy S8 в режиме Always On Display: Информацию вместе с сопроводительными фотографиями опубликовали сотрудники Samsung Netherlands

    11:0917

    Apple наняла специалиста NASA для работы над проектами, связанными с дополненной реальностью : Джефф Норрис перешёл работать из NASA в Apple

    11:0512

    Изображение смартфона OnePlus 5 демонстрирует сдвоенную камеру: Предположительно, OnePlus 5 представят в июне этого года

    10:562

    Прибыль LG Display за год выросла в сотни раз: Чистая прибыль компании составила 600 млн долларов, тогда как за тот же период годом ранее LG Display получила чистыми около 970 тыс. долларов

    10:174

    Появились изображения новых модулей Moto Style Shells для смартфонов Moto Z: Напомним, все модули будут совместимы со смартфонами Moto Z2 Force и Moto Z2 Play, которые представят в июне 2017

    10:054

    Функция Screen Recorder в смартфонах Meizu с ОС Flyme 6 обновилась и теперь умеет записывать видео со звуком: Из других нововведений стоит отметить улучшенную систему обновлений

    09:37

    Появились характеристики и изображение смартфона Smartisan OD105, который представят 9 мая: Смартфон получил 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти

    09:275

    Гарнитура DJI Goggles для управления дронами выйдет в мае по цене $449: Гарнитура оснащена двумя пятидюймовыми дисплеями разрешением 1920 х 1080 пикселей каждый

    09:133

    Появились изображения смартфона Huawei Y3 2017: Срок начала продаж новой бюджетной модели серии Y пока неизвестен

    09:111

    Micromax начала сотрудничество с «Яндекс»: Ранее Micromax начала сотрудничество с Google и присоединилась к инновационной программе Android One

    08:573

    Корпус Akasa Newton S7 бесшумно охладит платы старших моделей Intel NUC: Корпус Akasa Newton S7 изготовлен из алюминия

    08:088

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    • [6.07] Подкаст PRO игры: cтрасти вокруг Kingdom Come: Deliverance, вымирание слэшеров, русский колорит

    Теги

    Календарь

    апрель
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018