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    3 апреля 2017

    В Сети появилось первое изображение смартфона Meizu Pro 7: Смартфон Meizu Pro 7 может получиться компактнее предшественника

    19:5313

    Для первого запуска ракеты-носителя Falcon Heavy будут задействованы два бустера, которые ранее уже использовались : Первая ракета Falcon Heavy будет состоять из двух ранее использовавшихся бустеров

    19:3090

    TCL вложит 5 млрд долларов в производство панелей AMOLED для мобильной техники: TCL будет производить дисплеи AMOLED для смартфонов и планшетов

    18:534

    В прошлом квартале Tesla установила новый рекорд по количеству произведённых авто: Tesla отгрузила клиентам 25 000 машин

    18:4610

    Intel готовит процессоры Kaby Lake-G, которые получат отдельный кристалл GPU и память HBM второго поколения: Intel выпустит процессоры со встроенным GPU и памятью HBM для него

    18:2918

    Android впервые обошла Windows по объёму интернет-трафика, потребляемого соответствующими устройствами : Android в Сети стала самой популярной ОС

    17:4721

    PowerColor готовит новый адаптер семейства Red Devil: PowerColor может выпустить видеокарту Radeon RX 580 Red Devil

    17:23

    Huawei нарастила выручку по итогам прошлого года на 32%: Все подразделения Huawei показали рост выручки

    16:24

    CeBIT 2017: новинки компании Synology: Во-первых, были показаны серверы среднего и верхнего сегмента Synology DS1517+ и DS1817

    14:307

    Опубликована масса подробностей о смартфоне HTC U с сенсорными боковыми панелями: HTC U оснастят четырьмя микрофонами, размещенными по бокам, а также на передней и задней панелях, для записи пространственного звука

    14:128

    Мужчина едва не лишился жизни, заснув с iPhone, который находился на зарядке : Проснувшись утром, он случайно зацепился цепочкой, которую носит на шее, за место соединения удлинителя и зарядного кабеля

    13:4440

    Опубликована фотография фронтальной панели смартфона Xiaomi Mi6: Дисплей устройства не будет безрамочным

    13:345

    Смартфону Nokia 9 приписывают SoC Snapdragon 835, камеру Carl Zeiss и технологию OZO Audio: Источник говорит о поддержке технологии Nokia OZO Audio

    13:178

    Meizu при помощи Texas Instruments занимается разработкой собственной SoC : Texas Instruments вышла из этого бизнеса несколько лет назад

    13:013

    ОС Windows 10 продолжила укреплять свои позиции в Steam : Windows 7 ослабила свои позиции с 35,11% до 34,74%

    10:2930

    Опубликовано изображение флагманского смартфона HTC U с сенсорными боковыми панелями: Как и ожидалось, смартфон лишен кнопок

    10:115

    Бренд BlackBerry будет использоваться не только для смартфонов: Новые устройства, которые будут использовать бренд BlackBerry, должны быть представлены в ближайшее время

    09:566

    Опубликованы новое изображение и характеристики смартфона Moto X (2017): Устройство имеет модельный номер XT180x и проходит под кодовым названием Sanders

    09:263

    Gigabyte представила три видеокарты на базе GPU Nvidia с новыми частотами памяти: Gigabyte выпустила три новые видеокарты

    07:30

    Видеокарта Asus ROG GeForce GTX 1080 Ti Poseidon получила новый гибридный охладитель: Адаптер Asus ROG GeForce GTX 1080 Ti Poseidon выделяется оригинальной подсветкой

    07:003

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